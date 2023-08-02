Ayva kabuğunu sakın ziyan etmeyin! Bakın ne işe yarıyor

AYVA KABUĞU ÇAYI NEYE İYİ GELİR?

Özellikle soğuk kış günlerinde bolca tüketilen ayva kabuğuyla hazırlanan çay birçok rahatsızlığa iyi gelir. Ayva kabuğu çayının iyi geldiği bazı durumlar:

Boğazı yumuşatıcı özelliği ile bilinir.Sakinleştirici özelliği de vardır.Öksürüğe iyi gelir.

Tüm bu faydalarından yararlanabilmek için günde bir fincan tüketmek yeterli olacaktır. Ancak olası yan etkileri düşünülerek doktor önerisi ya da onayı ile tüketilmesi daha doğrudur. Bitki ya da meyve çayları alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Bu nedenle özellikle hamileler, emziren anneler ve çocuklarda kullanım için doktor tavsiyesi almak gerekir.

AYVA KABUĞU ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Hiçbir yiyeceğin ya da içeceğin direkt olarak kilo verdirme özelliği bulunmaz. Ancak uzman doktorların yaptıkları açıklamalara göre bazı bitki çayları kilo vermeye yardımcı bazı etkilere sahiptir. Ayva kabuğu çayı da düzenli tüketilerek kilo vermek isteyenlere yardımcı olan bitki çayları arasında yer alır. Sindirim sistemine olan etkisi ve metabolizmayı çalıştırıcı özelliği ile kilo vermek isteyenlerin yardımcısıdır. Uzman diyetisyen önerisi ve onayı ile kullanılmalıdır.

AYVA KABUĞU ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Birçok kadın adet dönemini son derece sancılı ve kramplarla geçirir. Bu sancı ve krampları azaltıcı etkisi bulunan bazı bitki çayları vardır. Ayva kabuğu çayı da adet dönemi sancılarını minimuma indirmede yardımcı olur. Adet söktürücü özelliği olduğu da söylenir. Ancak adet dönemi ağrılı geçiyorsa ya da adet düzensizliği varsa mutlaka tedavi için doktor kontrolüne gidilmeli, hiçbir tedavi ya da destekleyici ürün doktor kontrolü olmadan uygulanmamalıdır.