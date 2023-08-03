Aspir yağı nedir, ne işe yarar? Aspir yağının faydaları nelerdir?

ASPİR YAĞI NASIL KULLANILIR?
Aspir yağı ihtiyaca göre iki farklı şekilde kullanılabilir. Bunlardan biri direkt olarak cilde sürülmesidir. Bir pamuk yardımı ile kusurlu bölgeye aspir yağı sürülebilir. Bunun yanı sıra aspir yağı içerek tüketime de uygundur. Eğer kişiler aspir yağını içmek isterlerse günde 1 tatlı kaşığı yağı 1 bardak soğuk su içerisine ekleyerek tüketebilir.
ASPİR YAĞ SAÇ İÇİN FAYDALI MI?
Oleik asit saç derisi için oldukça faydalı bir asittir. Aspir yağının da içeriğinde bu asit miktarı olduğu için saça fayda sağlandığı bilinmektedir. Aspir yağı saç için kullanıldığında saç derisini besler ve kan dolaşımının artmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra saçın daha sağlıklı büyümesine yardımcı olur.