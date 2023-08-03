Aspir yağı nedir, ne işe yarar? Aspir yağının faydaları nelerdir?

ASPİR YAĞI ZARARLARI

Eğer alerjen bir yapıya sahipseniz aspir yağı kullanmadan önce doktora başvurmalısınız. Bunun dışında Aspir yağının fazla tüketimi sağlık üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir. Fazla tüketildiğinde kusma, midede bulantı, ishal ve tansiyonun düşmesi gibi durumlar meydana gelebilir. Bu sebeple kişiler aspir yağının günlük tüketiminde 1 tatlı kaşığını aşmamalıdır.

ASPİR YAĞI ZAYIFLATIR MI?

Aspir yağı metabolizmayı düzenlerken sindirim sisteminin da daha sağlıklı çalışmasına yardımcı olur. Bu yüzden zayıflama döneminde kişiler için destekleyici bir doğal yağdır. Eğer kişiler aspir yağını zayıflamak için tüketecek ise günde 1 tatlı kaşığı olarak şekilde salata içerisine eklenebilir. Bunun yanı sıra sirkeli su içerisine de 1 tatlı kaşığı aspir yağını ekleyerek tüketebilirsiniz.