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Haberler Sağlık Dış kulak enfeksiyonu yaz aylarında artıyor

Dış kulak enfeksiyonu yaz aylarında artıyor

Dış kulak enfeksiyonu yaz aylarında artıyor

Dış kulak iltihaplanmasına havuz ve deniz aktivitelerinin çok olduğu aylarda daha çok rastlanıldığını belirten Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Cem Karas, " Bunun nedeni deniz ve havuzlarda suyun içerisinde bulunan bakterilerin kulağımıza temas etmesidir. Temas sonrasında çeşitli hastalıklar oluşabilmektedir. Daha çok sıcak havalarda rutubet olan bölgelerde karşımıza çıkan kulak enfeksiyonu, bakteri ve mantarlar ile kulakta şiddetli ağrılar oluşturabilmektedir. Bu hastalık acil bir şekilde tedavi edilmezse kulak yolu iltihabının vücudun başka oranlarına yayılmasına neden olabilir. Hatta bazı durumlarda hasta kulağının ağrısından yemek yiyemeyecek bir hale gelir. Dış kulak yolu iltihaplanmasının temel sebebi bakteriyel enfeksiyon bulaşması ve mantarlardır. KBB uzmanları tarafından temizleme işlemi yapılmalıdır" dedi.

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