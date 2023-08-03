Pırasanın faydaları nelerdir? Pırasa hangi organlara iyi gelir?

PIRASANIN İÇİNDEKİ VİTAMİNLER NELERDİR?

Pırasa, içeriğindeki lif, vitamin, mineral ve antioksidan bileşikler bakımından çok zengindir. Bu sebzeyi öğünlere eklemek, sağlık açısından pek çok avantaj sağlar. Latince ismi "Liliaceae" olan familyanın diğer bitkileri gibi, bazı kanser türlerine karşı koruyucu ve önleyici etkileri vardır.

Su oranı açısından zengin olan pırasanın, enerji değerleri düşüktür. Kalori alımının çoğu, aslında fruktoz ve glikozdan oluşan karbonhidratlar nedeniyle meydana gelir. Pırasanın kök yani beyaz kısmı, diüretik özelliklere (fruktozanlar) sahip diğer şekerlerin yanı sıra hafif lezzet veren sakkaroz içerir.



Bu sebze, A, C ve B grubu vitaminleri, K vitamini ve provitamin kaynağıdır. Yeşil kısımları, provitaminler ile A ve C vitamini bakımından beyaz kısmından daha zengindir.

