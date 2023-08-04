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Haberler Sağlık Migrene iyi geliyor, siniri stresi alıp götürüyor!

Migrene iyi geliyor, siniri stresi alıp götürüyor!

Ülkemizde sıkça rastlayacağınız genellikle beyaz ve pembe renklerde olan kedi otu, oldukça faydalı bir bitkidir. Alternatif tıpta oldukça kullanılan kedi otunu aktarlarda toz veya kurutulmuş bir şekilde temin edip tüketebilirsiniz. Peki kedi otunun faydaları nelerdir? Kedi otu bitkisi nasıl tüketilir? Kedi otu neye iyi gelir?

Bitkisel tedavi yöntemleri tüm dünyada kökeni eskilere dayanacak şekilde kullanılmaya devam ediyor. Bitkilerin yaprakları, sapları ve kökleri farklı şekillerde kullanılarak pek çok hastalığın tedavisinde yardımcı olarak kullanılır. Beyaz ve pembe çiçekleri bulunan kedi otu ne işe yarar sorusuna, hem yaprak hem de gövde kısmı alternatif tıpta sıklıkla kullanılan bitkiler arasında yerini alır cevabı verilebilir.

Migrene iyi geliyor, siniri stresi alıp götürüyor!

KEDİ OTU ÇAYI FAYDALARI NELERDİR?

Kedi otu çayının bilinen pek çok faydası bulunur. Sakinleştirici özelliği ile öne çıkan kedi otu çayı, stres ve uykusuzluk gibi durumlarda sıklıkla tercih edilir. Uyku düzenini yeniden yapılandırmada doğal bir ilaç olarak kedi otu çayı önerilir. Aynı zamanda ağrı kesici özelliği olduğu da bilinir. Kedi otu çayı nelere iyi gelir:

Migrene iyi geliyor, siniri stresi alıp götürüyor!

Kedi otu bitkisinin en çok bilinen özelliği sakinleştirici etkisinin olduğudur. Doğal sakinleştirici olarak da adlandırılan kedi otu bu özelliği ile sinir, stres, huzursuzluk gibi durumlarda kullanılır.

Kedi otu çayı zihni yatıştırmaya ve sakinleştirmeye yardımcı olur. Özellikle uykusuzluk durumlarında vücudu gevşetmeye ve zihni sakinleştirmeye yardımcı olduğu için sık tercih edilir.

Kedi otu çayı ağrı kesici özelliği ile baş ağrısında, kemik ve eklem ağrısını geçirmeye yardımcı bir içeriktir.

Kedi otu çayının migrene iyi geldiği bilinir.

Bedeni rahatlatmaya yardımcı olan kedi otu çayı sağladığı gevşeme ve rahatlık ile huzursuz bacak sendromunun da tedavisinde kullanılır.

Panik atak, aşırı stres ve anksiyete gibi psikolojik problemlerin giderilmesinde kedi otu çayından destek alınır. Zihni ve bedeni yatıştırmaya yardımcı olan bu çay doğal antidepresan yerine tercih edilir.

Kedi otu çayının kan basıncını dengelediği bilinir. Bu şekilde vücudun dengeli bir şekilde çalışmasına destek olur ve zihnin stresini bastırır.

Kalp ve damar sağlığı için de tercih edilen bir bitkidir. Kan damarlarının güçlenmesine yardımcı olan kedi otu çayı yüksek tansiyonu dengelemeyi sağlar.

Migrene iyi geliyor, siniri stresi alıp götürüyor!

KEDİ OTU ÇAYI ADET SÖKTÜRÜR MÜ?

Regl sancılarını ve kasılmalarını azaltmaya yardımcı olur. Kedi otu adet söktürücü özelliği ile bilinen bir bitkidir. Kasıkları gevşeterek adet döneminin rahat geçmesine yardımcı olur ve kanamanın düzenli olmasını sağlar.

KEDİ OTU ÇAYI ZAYIFLATIR MI?

Kedi otu çayının zayıflamaya yardımcı olduğu bilinir. Güçlü bir içeriğe sahip kedi otu çayı tüketilmeden önce doktora danışılması gerekir. Özellikle kronik hastalığı bulunan kişiler, tedavi sürecinde ilaç kullanan kişiler, hamile ve emziren kişiler bitki çayı tüketiminden önce mutlaka doktora danışmalıdır.

Migrene iyi geliyor, siniri stresi alıp götürüyor!

KEDİ OTU ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Sakinleştirici özelliği ile pek çok rahatlama ve uyku çayı içeriklerinde de bulunan kedi otu çayı, kolaylıkla demlenebilir. Rahatlama ve uykusuzluk için kullanılacak olan kedi otu çayının tamamen tesirini göstermesi için düzenli olarak tüketilmesi önerilir. Günde en fazla 2 bardak içilmesi önerilen kedi otu çayı, fazla tüketimde çeşitli yan etkiler gösterebilir. Uyku düzeninde, rahatlamada ve stres gidermede olumlu sonuç alınması için en az 2 hafta düzenli olarak kedi odu çayının tüketilmesi önerilir. Gün içinde, araç kullanımından önce ve dikkat gerektiren işler yapılacağı sırada tüketilmesi önerilmez. Vücudu ve zihni sakinleştiren kedi otu çayı gece uyumadan 30 dakika önce tüketilebilir. Kedi otu çayı nasıl yapılır:

Migrene iyi geliyor, siniri stresi alıp götürüyor!

Normal bitki çaylarının aksine kedi otu çayı, su ile birlikte kaynatılarak hazırlanan bir çaydır.

İlk olarak kaynamaya başlayan su içine yapılacak miktara uygun olarak kedi otu eklenmelidir.

Su ile birlikte 5 dakika kaynatılan kedi otu bitkisinin tamamen suya karışması için 25 – 30 dakika demlenmesi beklenmelidir.
Ardından süzülerek tüketime hazır hale gelecektir.

Acı ve yoğun bir tadı olduğu bilinen kedi otu çayı tarifi bu şekilde yapılır. Rahat tüketebilmek için bal ya da şeker ilavesi yapılabilir. Özellikle yapım aşamasında yoğun olarak etrafa aromatik bir koku yayan kedi otu bitkisi tarçın, karanfil gibi baharatlar ile tatlandırılarak tüketilebilir.

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