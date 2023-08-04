Migrene iyi geliyor, siniri stresi alıp götürüyor!

Kedi otu bitkisinin en çok bilinen özelliği sakinleştirici etkisinin olduğudur. Doğal sakinleştirici olarak da adlandırılan kedi otu bu özelliği ile sinir, stres, huzursuzluk gibi durumlarda kullanılır.



Kedi otu çayı zihni yatıştırmaya ve sakinleştirmeye yardımcı olur. Özellikle uykusuzluk durumlarında vücudu gevşetmeye ve zihni sakinleştirmeye yardımcı olduğu için sık tercih edilir.

Kedi otu çayı ağrı kesici özelliği ile baş ağrısında, kemik ve eklem ağrısını geçirmeye yardımcı bir içeriktir.



Kedi otu çayının migrene iyi geldiği bilinir.

Bedeni rahatlatmaya yardımcı olan kedi otu çayı sağladığı gevşeme ve rahatlık ile huzursuz bacak sendromunun da tedavisinde kullanılır.



Panik atak, aşırı stres ve anksiyete gibi psikolojik problemlerin giderilmesinde kedi otu çayından destek alınır. Zihni ve bedeni yatıştırmaya yardımcı olan bu çay doğal antidepresan yerine tercih edilir.

Kedi otu çayının kan basıncını dengelediği bilinir. Bu şekilde vücudun dengeli bir şekilde çalışmasına destek olur ve zihnin stresini bastırır.

Kalp ve damar sağlığı için de tercih edilen bir bitkidir. Kan damarlarının güçlenmesine yardımcı olan kedi otu çayı yüksek tansiyonu dengelemeyi sağlar.