Pul biberli yoğurt kürü nasıl yapılır? Pul biberli yoğurt kürü ne işe yarar?

PUL BİBERLİ YOĞURT KÜRÜ YAPILIŞI

Pul biberli yoğurt, özellikle de kilo vermek isteyen kadınlar tarafından sıkça kullanılan, hazırlanması ve kullanımı oldukça kolay olan bir kür tarifidir. Genellikle de çok göbek bölgesinde biriken yağları eritebilmek için oldukça etkili olan pul biberli yoğurt ise, 2 hafta boyunca düzenli uygulandığı zaman bu kürün olumlu etkilerinden yararlanılabilir.

Pul biberli yoğurt ise, yaygın bir şekilde zayıflamak için kullanılsa bile cilt bakımı için de pek çok faydası vardır. Pul biberli yoğurt yapımında genellikle limon da kullanılır. Kullanılacak pul biber ve yoğurdun kesinlikle en iyi kalitede olması sonucu daha olumlu bir yönde etkiler. Pul biberi ise olabildiğince doğal seçilmelidir. Kür için pul biber yerine ise, zerdeçal da tercih edilebilir.