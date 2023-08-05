Karnabahar kansere adeta kalkan oluyor

Karnabahar, lif ve B vitaminleri yönünden yüksek seviyelere sahip bir sebzedir. Kansere karşı koruma sağlayabilen antioksidanlar bakımından da zengin olan karnabahar, C vitamini, manganez ve vücuda besin sağlamaya yardımcı olan diğer güçlü antioksidanları içerir. Aynı zamanda indol ve glukosinat adı verilen fitokimyasalları; yani glukobrasisin, glukorafanin ve glukonasturtini içerir. Bu bileşenler, kanser bloke edici enzimleri uyarır ve vücut hücrelerini oksidatif strese ve serbest radikallerin neden olduğu hasara karşı korur. Karnabaharı kızartma olarak tüketmektense haşlayarak ya da fırında pişirerek tüketmeniz daha sağlıklı olacaktır.

VİTAMİN DEPOSU BROKOLİ İLE DİNÇ KALABİLİRSİNİZ

Brokoli, diyet lifi ve triptofan gibi proteinler açısından oldukça zengindir. Ayrıca A vitamini, betakaroten, lutein zeaksantin, tiamin, riboflavin, niasin ve pantotenik asit içerir. Bununla birlikte, B6 vitamini, folat (B9 vitamini), C vitamini, E vitamini, B1 vitamini ve K vitaminini, kalsiyum, demir, magnezyum, çinko, sodyum, potasyum, selenyum, krom, kolin, manganez ve fosfor bulunur. Aynı zamanda sağlıklı omega-3 yağ asitlerine sahiptir. Brokolinin sahip olduğu bu faydalar sayesinde, vücudunuz dinç kalırken, bağışıklık sisteminiz de zarar görmeyecektir.

KARACİĞER SAĞLIĞI İÇİN KURU ÜZÜM SUYU TÜKETİN

Kuru üzüm ölçülü tüketildiğinde karaciğer sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Kuru üzümün suyu da kendisi gibi oldukça faydalıdır. Kan dolaşımınızı daha etkili şekilde temizlemeye yardımcı olan kuru üzüm suyu, karaciğerde bulunan özel biyokimyasal işlemleri uyarır. Bu içeceği dört gün arka arkaya uygularsanız, sindiriminizin kolaylaştığını ve daha çok enerjiniz olduğunu fark edeceksiniz. Öte yandan, demir eksikliği yaşayan kişiler, her mevsim kuru üzüm tüketerek bu sorunu minimuma indirebilir. Tatlı ihtiyacı yerine de geçebilen bu faydalı atıştırmalığı ara öğünlerde de tüketebilirsiniz.

KABAK ÇEKİRDEĞİ ORGANLARINIZI KORUYOR

Kabak çekirdeğindeki lif, kandaki toplam kolesterol miktarını düşürmeye ve kalp hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olur. Kabak çekirdeği, ayrıca kemik oluşumu için önemli olan iyi bir magnezyum kaynağıdır. Yüksek magnezyum alımının daha yüksek kemik yoğunluğu ile ilişkili olduğu ve menopoz sonrası kadınlarda osteoporoz riskini azalttığı gözlemlenmiştir. Öte yandan, insülin düzenlemesinin iyileştirilmesi ve organların diyabetin sonuçlarına karşı korunmasına yardımcı olduğu ileri sürülmektedir. Kabak çekirdeğinin az bilinen faydalarından biri de protein kaynağı olmasıdır. Günde 100 gram kabak çekirdeği tüketerek protein ihtiyacınızın büyük bir kısmını karşılayabilirsiniz.

D VİTAMİNİ ALMANIN EN KOLAY YOLU YUMURTA SARISINDA

Bağışıklığın vazgeçilmez unsurlarından olan D vitamini, günlük yaşam kalitenizi büyük ölçüde etkiliyor. Uzmanlar, özellikle kapalı alanlarda güneş ışığına maruz kalamayan kişilerin bünyelerini güçlendirecek ürünlerin ve D vitamini zengini besinlerin tüketilmesini öneriyor. Yumurtanın beyaz kısmı proteinler açısından zenginken sarı kısmında 37 IU kadar D vitamini olduğunu vurgulayan uzmanlar, sabah kahvaltılarında tüketilmesini öneriyor. Ayrıca yumurta, B12 gibi önemli bir vitamini içinde barındırdığı için, sinir sistemi sağlığı ve hafızanın güçlenmesi adına da önemli bir besin kaynağı olarak karşımıza çıkıyor.