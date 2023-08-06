Bildiklerinizi unutun uzmanları dikkate alın

Bu yıl yaz mevsimi kavurucu geçiyor. Bu yüzden de çeşitli hastalıklar ve rahatsızlıklar baş gösteriyor. Aynı zamanda zayıflamak isteyenlerin yanlış yöntemlere başvurmasıyla yaşanan sorunlar da artmaya başladı. İstanbul'da Hatice Barutçu zayıflama çayı kullanarak 1 ayda 20 kilo verdi fakat buna bağlı olarak karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Bir başka ilginç olay ise ABD'de yaşandı. 35 yaşındaki Ashley Summers 20 dakikada 2 litre su tükettikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Her iki durumla ilgili Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehlika Öktem Boz ve Özel Akut Kalp Damar Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakkı Selçuk görüşlerini Yeni Asır'a anlattı.

'SU ANİDEN İÇİLMEMELİ'

Uzmanı Dr. Hakkı Selçuk kısa sürede çok fazla su içmenin zararlı olduğuna dikkat çekti. Dr. Selçuk, "Fazla su içildiği zaman idrar yollarında çıkış varsa, bu vücut içinde kendini dengeler. Ama o sırada güneş çarpması olduysa ya da kalp rahatsızlığı varsa böyle bir durum yaşanabilir. Örneğin şekersiz şeker hastalığı denilen bir rahatsızlık var, bu hastalar günde en az 10 litre su içebilirler çünkü idrar çıkışı olduğunda vücut dengesini bulur. Bu sebeple yarım saat içerisinde su içerken mutlaka ölüme sebebiyet verilen başka bir durum yaşanmıştır. Su zehirlenmesinin yaşanması için kısa sürede 10-15 litre su içilmesi gerekirdi. Böyle olunca aniden vücut ısısı artabilir, kan konsantrasyonu azalabilir ve bu da hayatınızı tehlikeye sokar" ifadelerini kullandı.

'ÖLÜMCÜL OLABİLİR'

Beslenme ve Diyet Uzmanı Mehlika Öktem Boz da zayıflama ilaçlarıyla ilgili olarak dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı: "Zayıflama çaylarının di-üretik etkileri vardır. Yani vücuttan su atılımını artırır. Böbrek fonksiyonları bozulur. Zayıflama çaylarının yaptığı şey yağ yakımı da değildir tamamen vücuttaki suyun atımıdır. Normalden fazla atıldığında, zayıflama çayı içilirken normal su tüketilmezse vücudun mineral dengesi bozulur. Bu da ciddi sağlık problemlerine sebep olabilir. Hatta akut böbrek yetmezliğine kadar gidebilir. Yani zayıflama çayları yeri geldiğinde ölümcül bile olabilir" şeklinde konuştu.