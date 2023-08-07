Kimyon çayının faydaları nelerdir? Kimyon çayı nasıl yapılır?

Kimyon çayı magnezyum bakımından son derece zengin bir çay türüdür. Demir eksikliği yaşayan kişiler bu çayı düzenli olarak tüketebilirler. Peki kimyon çayı nasıl hazırlanır? Kimyon çayının faydaları nelerdir?
Kimyon çayı magnezyum bakımından son derece zengin bir çay türüdür. Demir eksikliği yaşayan kişiler bu çayı düzenli olarak tüketebilirler. Peki kimyon çayı nasıl hazırlanır? Kimyon çayının faydaları nelerdir?
KİMYON ÇAYI FAYDALARI NELER?
Kimyon çayı içinde bulunan magnezyum minerali açısından son derece zengindir. Bu çayı birçok kişi farklı nedenlerle tüketir. Özellikle demir eksikliği fazla olan kişiler bu çayı tüketebilirler. Ancak tüketiminde dikkat edilmesi gereken unsurlar da vardır. Öncelikle kimyon çayı faydaları hakkında şunları söylemek gerekir:
Kimyon çayı gaz problemlerine oldukça iyi gelir.
İçinde demir olduğundan kansızlık problemi çeken kişiler tüketebilirler.
Kimyon mide asitlerinin daha dengeli şekilde dağılmasına yardımcı olur.
Enfeksiyona karşı etkilidir.
Cilt dostu olan kimyon kaşıntı ve egzamaya karşı etkilidir.
Yemeklerde tüketmek metabolizmanın hızlı çalışmasına yardımcı olur.
Emziren kadınlarda süt artışında etkili olduğu düşünülür.
Stresli dönemlerde içmek sinirlerin yatışmasına yardımcı olur.
Kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.
Bunların yanında kabızlığa da iyi gelen kimyon çayı mutlaka uygun miktarda tüketilmelidir. Bu çayın uygun şekilde tüketilmemesi birtakım yan etkiler ortaya çıkarabilir.
KİMYON ÇAYI NASIL DEMLENİR?
Kimyon çayını demlemek oldukça basittir. Bir çay kaşığı kimyonu suya ekleyin ve karıştırın. Biraz kaynatın ve şeker ekleyin. Daha sonra soğumaya bırakın. Ilıdıktan sonra tülbent yardımı ile suyu süzdürün ve yeteri kadar soğuduktan sonra tüketilebilir. Bebeğiniz için kullanacaksanız iki çay kaşığından fazla vermemeye dikkat etmelisiniz. Bu şekilde bebeğin gazını kolay çıkarmasına yardımcı olunabilir.
KİMYON ÇAYI NE İŞE YARAR, GAZ İÇİN NE SIKLIKLA TÜKETİLİR VE KİMLER İÇEMEZ?
Kimyon çayını tüketmeden önce yan etkilerine dikkat etmek gerekir. Çayı fazla tüketmek birtakım yan etki ortaya çıkarabilir. Özellikle şeker hastaları, gebeliğinin ilk ayında olanlar, kronik olarak ilaç kullananlar, düşük ve tansiyon problemi olan kişilerin bu çayı içmemesi gerekir. Bu çayın tüketimi sırasında olası bir yan etki ortaya çıkarsa kişilerin mutlaka uzman bir doktora görünmesi gerekir.