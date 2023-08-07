Tüberküloz hastalığına karşı birebir: Sinir otu!

SİNİR OTU NEDİR?

Sinir otu, çok yıllık otsu bir bitkidir. Tüylü ve geniş yaprakları bulunur. Bu ot; damar, yara, çıban ve pişik otu olarak da adlandırılabilir. Bu bitki daha çok sulak ortamlarda yetişir ve farklı yabani çeşitleri bulunur. Sinir otu Mayıs ayından Eylül ayına kadar varlığını sürdürür ancak Temmuz ve Ağustos aylarında çiçeklenir.

İnsan sağlığı için oldukça faydalı bir ot olan sinir otunda; flovanlar, silisilik asit, allantoin ve tanen gibi pek çok etkili madde yer alır. Bu otun tohumları; kozmetik ve dondurma endüstrilerinde kayganlaştırıcı olarak kullanılır. Ayrıca bu tohum ilaç endüstrisinde soğuk algınlığı, yüksek ateş, öksürük ve ağrı tedavilerinde kullanılır.