Demirhindi ne işe yarar? Demirhindi hangi hastalığa iyi gelir?

DEMİRHİNDİ NEDİR?

Demirhindi bitkisi Mangifera cinsine ait bir bitki türüdür ve Hindistan, Tayland, Endonezya ve Filipinler gibi tropik ve subtropik bölgelerde yetişir. Demirhindi ağacı Ağaç 10 ila 20 metre arasında değişen bir yüksekliğe ve geniş yoğun bir taç yapısına sahiptir. Yaprakları kalp şeklinde ve derin damarlıdır. Demirhindi ağacı yetiştirildiği bölgelere göre farklı isimlerle de anılır. Hindistan'da "amra" olarak adlandırılırken Tayland'da "ma muang" olarak bilinir. Bitki geniş yaprakları ve büyük, etli meyveleri ile tanınır. Demirhindi bitkisi hem ticari hem de ev bahçelerinde yetiştirilir ve dünyanın birçok yerinde popüler bir meyve olarak tüketilir. Meyvesi parlak sarı renginde, tatlı ve sulu bir yapıya sahiptir.