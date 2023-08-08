İğdenin ilginç faydaları

İğde meyvesi Rus zeytini olarak da bilinir ve tatlı-ekşi bir tada sahiptir. Küçük ve oval bir yapısı olan iğde, olgunlaştıkça kabukları kolayca soyulabilir. İğde böbrekleri ısıtır, akciğer enfeksiyonunu kurutur, C vitamini eksikliğini ortadan kaldırır, kolları ve bacakları güçlendirir. Bunların yanı sıra iğde, kemik kırıklarını ve çatlakları tedavi etmek için eşsiz bir ilaç. Hatta iğde çekirdeğinin tozu kıkırdak üretir ve eklemleri tamir eden bir güce de sahiptir. Yapmanız gereken iğdeyi düzenli bir şekilde tüketmek. Böylece kısa sürede bütün rahatsızlıklarınızın azaldığını göreceksiniz.