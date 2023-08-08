Saçlarınızı kekik suyu ile yıkayın

Eğer çok uzun süredir saç dökülmesi sorunu yaşıyorsanız ve bundan şikayetçiyseniz o zaman yapmanız gereken şey, saçlarınızı kekik suyuyla yıkamak. Eğer diplerine lavanta yağı ve kantaron yağı karışımı da ekleyerek iyice masaj yaparsanız sürecin hızlandığını göreceksiniz. Buna ek olarak kekik suyunu hazırlamanız da uzun sürmeyecektir. Burada 6 bardak suyu kaynatmanız gerekiyor. Sonrasında bir avuç kekiği içerisine ekleyin ve karıştırın. 10 dakika kadar beklettikten sonra saçlarına masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Saç diplerindeki mikropları öldürür, saçınızın gürleşmesine katkı sağlar. Ayrıca daha canlı bir görünüm sunar. Sadece belli bir süre bunu yaparsanız ve rutin haline getirirseniz hiçbir sorun yaşamadan rahatlıkla saçlarınızdaki dökülmenin azaldığını fark edeceksiniz.