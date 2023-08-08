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Vücuttan ödem atmanın yolları

Vücuttan ödem atmanın yolları
Vücutta farklı sebeplerden dolayı ödem oluşabilir. Bu yüzden de doğal yollarla ödem atmanın yolları merak ediliyor. Bu yöntemlerin başında karahindiba çayı geliyor. Çok fazla hastalığa faydası olduğu bilinen karahindiba çayını kaynatarak günde bir kere tüketebilirsiniz. Bir başka yöntem de su tüketimini artırmaktır. Aynı zamanda tuzu azaltın, magnezyumu ve maydanoz tüketimini de artırın. Ancak bu düzeni sağlarsanız kısa sürede ödemlerinizden de kurtulabilirsiniz. Tabi bunlara ek olarak B6 vitamini eksikse takviye almanız gerekebilir. Ama takviye almak istiyorsanız kesinlikle bunu bir doktor tavsiyesiyle almaya çalışın. Çünkü her takviye size uygun olmayabilir ve reçete edilmesi gerekir. Potasyumu fazla olan gıdaları da tercih edebilirsiniz. Eğer ödem atmanın başka yollarını arıyorsanız bir başka tavsiye de ananas, yoğurt, yeşil çay, kiraz sapı ya da mısır püskülü de tüketebilirsiniz.
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