Böbrek taşına teknolojik müdahale

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hastanesi bünyesinde ilk defa robotik böbrek taşı kırma ameliyatı gerçekleştirildi. Güney Marmara Bölgesi'nin önde gelen sağlık kuruluşu olan BUÜ Hastanesi Üroloji Anabilim Dalı'nda önemli bir tıbbi başarı daha imza atıldı. Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan, Doç. Dr. Kadir Ömür Günseren ve Doç. Dr. Mehmet Çağatay Çiçek liderliğindeki ekip Bursa'da ilk defa gerçekleştirilen robotik böbrek taşı kırma ameliyatı yaptı.

UZMANLIĞINI KANITLADI

Operasyonun ardından açıklamada bulunan Prof. Dr. Hakan Kılıçarslan, robotik cerrahi teknolojisinin böbrek taşı tedavisindeki potansiyeline dikkati çekti. Kılıçarslan; "Bu ameliyatın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi, üniversitemizin tıp alanındaki yenilikçi yaklaşımını ve uzmanlığını bir kez daha kanıtladı. Robotik cerrahi, cerrahların daha hassas bir şekilde çalışmasına imkan tanıyarak hastaların tedavi sürecini iyileştiriyor. Robotik cerrahi teknolojisinin kullanıldığı ameliyat, hastalar için daha az invaziv bir tedavi seçeneği sunmanın yanı sıra, cerrahi müdahalelerin hassaslığını ve etkinliğini artırmayı amaçlıyor." diye konuştu.