‘Vakaların artacağını düşünmüyorum’

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Alper Şener, İngiltere'de Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'e (EG.5.1) ilişkin, "Türkiye için olağanüstü bir durum olduğunu düşünmüyorum. Zikredilen Omicron alt grup varyantı nedeniyle Türkiye için bir vaka, yoğun bakım ve hastaneye yatış sayısında artış olacağını düşünmüyorum" dedi.

ERİS HAKKINDA BİLGİ VERDİ

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. Alper Şener, İngiltere'de Covid-19'un Omicron varyantının alt türevi olan Eris'e ilişkin konuştu. Prof. Dr. Şener, Omicron varyantının alt türevi olan Eris'in, Türkiye'deki hasta sayısında artış yaratmayacağını belirterek, Türkiye'de hibrit aşılamanın yapıldığı ya da doğal bağışıklık oranının daha yüksek olması nedeniyle varyant havuzunun az oluştuğu söyledi.