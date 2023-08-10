Beyaz leblebinin faydaları nelerdir, kilo aldırır mı?

BEYAZ LEBLEBİ KAÇ KALORİ DEĞERİNDEDİR?

Hem lezzetli hem de faydalı bir besin olan beyaz leblebi, kalori bakımından da oldukça düşük bir değere sahiptir. Bu nedenle de beslenme uzmanları tarafından diyet listelerinde önerilen bir besindir. Yaklaşık olarak 100 gramlık bir beyaz leblebide 357 kalori bulunmaktadır. Bir avuç beyaz leblebi ise yaklaşık 72 kaloriye denk gelmektedir.

BEYAZ LEBLEBİ KİLO ALDIRIR MI?

Beyaz leblebi, hayatımızın her anına eşlik edebilen bir yiyecek olarak karşımıza çıkmaktadır. Sohbet ederken, dizi ya da film izlerken, acıktığımızda ya da rahatsızlandığımızda midemizi bastırabilecek kurtarıcı bir besindir. Sıklıkla tüketilebilecek bir besin olduğu için kilo aldırıp aldırmayacağı merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Beyaz leblebi içerisinde bulunan lif ve proteinler sayesinde midede tokluk hissi yaratmaktadır. Bu da kilo alınımının önüne geçmektedir. Aynı zamanda kalorisi bakımından da düşük kalorili bir besin olması dolayısıyla da kilo aldırmamaktadır. Fakat tüketimi konusunda yine de ölçülü olunması gerekmektedir.