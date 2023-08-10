Beyaz leblebinin faydaları nelerdir, kilo aldırır mı?

Leblebi, nohutun kavrulmasıyla yapılan bir yiyecektir ve özellikle Ortadoğu ve Akdeniz bölgesinde yaygın olarak tüketilir. Peki beyaz leblebinin faydaları nelerdir?
Leblebi, nohutun kavrulmasıyla yapılan bir yiyecektir ve özellikle Ortadoğu ve Akdeniz bölgesinde yaygın olarak tüketilir. Peki beyaz leblebinin faydaları nelerdir?
Beyaz leblebi mide rahatsızlıklarına iyi geldiği ile bilinse de farklı rahatsızlıklara da iyi gelmektedir. Protein bakımından zengin bir besin kaynağı olması nedeni ile kilo vermek isteyen kişiler tarafından ve beslenme uzmanları tüketimi önerilen beyaz leblebi kilo vermeye yardımcı olur. Beyaz leblebi hakkında daha fazla bilgi yazının devamında yer almaktadır.
BEYAZ LEBLEBİNİN FAYDALARI NELERDİR?
Beyaz leblebi içerisinde barındırdığı vitamin ve protein değeri bakımından oldukça sağlıklıdır ve birçok rahatsızlığa da iyi gelmektedir. Beyaz leblebinin faydaları ise şu şekildedir:
Mide rahatsızlıklarına iyi geldiğini bilinen beyaz leblebi, mide asit oranını dengeler ve mide yanması gibi çeşitli mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Reflü, gastrit ve ülser gibi mide sorunları yaşanması riskini en aza indirmektedir.
Kolesterole iyi gelen beyaz leblebi, kolesterol seviyesini koruyarak oluşabilecek risklerin önüne geçer. Aynı zamanda kötü kolesterol seviyesini normal düzeyde tutarak kalp sağlığını korumaktadır.
Kalp krizi, felç gibi oluşabilecek olan risklerin önüne geçmektedir.
Yüksek lif oranına sahip olan beyaz leblebi sindirim sistemini güçlendirerek oluşabilecek rahatsızlıklara karşı sizi korumaktadır.
Kan basıncının dengede kalmasına yardımcı olur.
İçerinde barındırdığı mineraller sayesinde kemik sağlığı açısında oldukça faydalı bir besin kaynağıdır.
Beyaz leblebi göz sağlığı açısından da oldukça faydalı bir besindir.
Genetik rahatsızlıkların önüne geçmektedir.
Vücudu toksinler arındırmaktadır.
BEYAZ LEBLEBİ KAÇ KALORİ DEĞERİNDEDİR?
Hem lezzetli hem de faydalı bir besin olan beyaz leblebi, kalori bakımından da oldukça düşük bir değere sahiptir. Bu nedenle de beslenme uzmanları tarafından diyet listelerinde önerilen bir besindir. Yaklaşık olarak 100 gramlık bir beyaz leblebide 357 kalori bulunmaktadır. Bir avuç beyaz leblebi ise yaklaşık 72 kaloriye denk gelmektedir.
BEYAZ LEBLEBİ KİLO ALDIRIR MI?
Beyaz leblebi, hayatımızın her anına eşlik edebilen bir yiyecek olarak karşımıza çıkmaktadır. Sohbet ederken, dizi ya da film izlerken, acıktığımızda ya da rahatsızlandığımızda midemizi bastırabilecek kurtarıcı bir besindir. Sıklıkla tüketilebilecek bir besin olduğu için kilo aldırıp aldırmayacağı merak edilen konular arasında yer almaktadır.
Beyaz leblebi içerisinde bulunan lif ve proteinler sayesinde midede tokluk hissi yaratmaktadır. Bu da kilo alınımının önüne geçmektedir. Aynı zamanda kalorisi bakımından da düşük kalorili bir besin olması dolayısıyla da kilo aldırmamaktadır. Fakat tüketimi konusunda yine de ölçülü olunması gerekmektedir.
BEYAZ LEBLEBİNİN BESİN DEĞERİ NEDİR?
Düşük kalorili bir kuruyemişi türü olan beyaz leblebinin besin değeri şu şekildedir:
357 kcal kalori,
58 gram karbonhidrat,
7,7 gram lif,
19,9 gram protein
5 gram yağ bulunmaktadır.
Yukarıda verilen değerler 100 gram beyaz leblebi için geçerlidir. Tüm bu değerlerin dışında içerisinde A vitamini, C vitamini, kalsiyum, demir, potasyum, çinko, magnezyum gibi değerlerde bulunmakta ve sağlığı desteklemektedir.
BEYAZ LEBLEBİ İSHALE İYİ GELİR Mİ?
Sağlıklı bir atıştırmalık olan beyaz leblebi içinde barındırdığı yoğun lif dengesi sayesinde bağırsak sağlığına oldukça faydalıdır. Bu nedenle de ishale karşı etkili bir besin olarak da karşımıza çıkmaktadır. İshal ile karşılaşıldığında bir avuç beyaz leblebi tüketmek rahatsızlığınıza iyi gelecektir.