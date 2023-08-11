Çörek otu bağışıklık sistemini güçlendirir

KANSERLE savaşırken yine destekçininiz olabilir. Sindirim sistemleri sorunlarından şişkinlik giderici bir etki gösterir. Antihistamin gibi bir etkiyle alerjik reaksiyonların azaltılmasında etkili olabilir. Özellikle saman nezlesinde alerjik semptomları iyileştirebilir. Çörek otu ekstratı içeren bir jelin uygulanması akne iyileştirici özellikle gösterebilir. Astım ilaçları kullanılan kişiler, bu ilaçların yanında çörek otu yediklerinde öksürük, hırıltı, solunum ve akciğer şikayetlerinde iyileşme görülebilir.

REFLÜ VE ÜLSERE ÇOK İYİ GELİR

BAMYA kilo verme sürecinizde size destek olacak sebzeler arasında yer alıyor. 100 gram bamyada yaklaşık 3 gram lif bulunmaktadır. Lif ise bağırsaklarınızın çalışmasında etkin role sahiptir. Aynı zamanda sizi gün boyu tok hissettirecek bir besin kaynağıdır. Mide asitlerini dengeleyici özelliği de bamya faydaları arasında dikkat çeker. Mide rahatsızlıklarını önlemek için bamya yemenizi tavsiye edeceğiz. Reflü ve ülser gibi ciddi hastalıkların çarelerinden biri de bamya olacaktır. Cildinizi korumak ve sağlıklı kalmasını sağlamak için bamya iyi bir besin kaynağı olacaktır.