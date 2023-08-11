2000 yılından bu yana binlerce insana ışık olan Kaşkaloğlu Göz Hastanesi, sektördeki 23'üncü yaşını kutluyor. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi kurucusu Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, bugüne kadar Türkiye ve yurtdışından gelen binlerce kişiye uyguladıkları tedavilerin başarısında tecrübenin verdiği bakış açısı ve sahip çıktıkları etik değerlerin büyük rolü olduğunu söyledi.

Elde ettikleri başarıda hekim deneyiminin yanısıra teknolojiyi etkin şekilde kullanmalarının da önemli paya sahip olduğunu vurgulayan Kaşkaloğlu, sektörde aranan bir marka olmanın gururunu yaşadıklarını dile getirdi. Kalitenin sürdürülebilir olması için sürekli olarak yatırımlara devam ettikleri bilgisini veren Prof. Dr. Kaşkaloğlu, şunları söyledi:

"2000 yılında hastaneyi eşim Op. Dr. Selma Kaşkaloğlu ile birlikte açtığım zaman bölgenin ilk ve tek göz hastanesiydik. O günkü hizmet kalitesi anlayışımızı geliştirerek hastalarımız için her zaman üstün standartlarda tedavi sunmayı hedefledik. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak sektörde 23 yılı geride bıraktık. Kaliteli olmak kadar onu korumak ve sürdürmek de çok önemlidir. Bu nedenle en iyi olma hedefiyle yola çıktık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum"