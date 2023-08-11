Lavanta çayının faydaları nelerdir? Lavnta çayı nasıl demlenir?

LAVANTANIN YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Lavanta çayının sağlığa olan faydaları, deneyimleyerek faydasını görmüş kişilerin söylemleri doğrultusunda kabul görmüş olsa da etkileri hakkında yeteri kadar bilimsel görüş mevcut değildir. Bu sebeple tüm alternatif tıp yöntemlerinde olduğu gibi lavanta çayı tüketmeden önce de uzman görüşü alınmalıdır.

Bazı hassas bünyelerde alerjik reaksiyonlara sebep olan lavanta çayının özellikle aşırı miktarda tüketilmesi halinde titreme, kusma, baş dönmesi gibi semptomlarla karşı karşıya kalınabilir.



İştah artırıcı nitelikte bir bitki çayı olmasından ötürü kilo problemi olanlar papatya çayını dikkatli bir şekilde tüketmelidirler.

Hamile ve lohusa döneminde kadınların tüketimine uygun değildir.