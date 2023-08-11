Süte karıştırın: İçin! Bakın neye iyi geliyor

Süt insan sağlığı açısından oldukça önemli bir besin olduğu için hekimler tarafından da sıkça öneriliyor. Aynı zamanda limon için de benzer şeyleri kolaylıkla söyleyebiliriz. Limon, çok güçlü bir antioksidan görevi görür. Limonun asidik yapısı, içerdiği C vitamini tamamlayıcı bir rol üstleniyor. Limonlu süt iki alakasız besin olarak görülse de eklem sağlığını korumaya yardımcı olur. Aynı zamanda iç hastalıklara limon oldukça iyi geliyor. Bu nedenle abartıya kaçmadan düzenli olarak her gece yatmadan önce 1 bardak limonlu süt içebilirsiniz.