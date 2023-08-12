Balkabağının faydaları nelerdir? Neye iyi gelir?

Lifli bir meyve olan bal kabağı, potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve demir içermektedir. Sağlığa da çok iyi geldiği bilinmektedir. Peki balkabağının faydaları nelerdir?
Lifli bir meyve olan bal kabağı, potasyum, kalsiyum, magnezyum, sodyum ve demir içermektedir. Sağlığa da çok iyi geldiği bilinmektedir. Peki balkabağının faydaları nelerdir?
BALKABAĞININ FAYDALARI NELERDİR?
Yüksek oranda alfa ve beta karoten içerir. Bu karatenodiler antioksidan özellikleri nedeniyle savunma sisteminin en büyük yardımcılarındandır.
Güçlü bir A vitamini kaynağıdır ve içeriğindeki zeaksantin isimli karotenoid ile göz sağlığının korunmasına yardımcı olur.
C vitamini bakımından zengindir. C vitamini vücudu mikroplara, patojenlere karşı savunan beyaz kan hücrelerinin üretimini uyararak vücut savunmasına destek olur. 1 porsiyon Balkabağı (100 gr) yetişkin bir bireyin günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 35'ini karşılar.
İyi bir lif kaynağı olan bal kabağı, hem kalp hem de bağırsak sağlığı açısından büyük önem taşır. Yarım fincan bal kabağı 3 gramın üzerinde lif içerir. Yüksek oranda lif tüketimi kolesterol seviyesinin düşmesine dolayısıyla kalp sağlığının korunmasında; bağırsak hareketliliğinin düzenlenmesi ile de kolon kanseri riskinde azalmada büyük bir role sahiptir. Lif tüketiminin artması ile tokluk süresi uzar.
Cildinizin yaz aylarındaki gibi ışıldamasında büyük bir destekçidir. İçeriğinde yüksek miktarda bulunan karotenoidler diyet yağı ile birlikte tüketildiğinde ciltte pigmentasyona neden olduğu için cildin daha canlı görünmesini sağlar.
C vitamini ile kolajen üretimini destekleyerek cildin daha genç görünmesine yardımcı olur.
Sağlığa sayısız faydası bulunan Omega 3'ün bal kabağında da mevcut olduğu unutulmamalıdır.
İçeriğindeki kalsiyum, manganez, magnezyum, bakır, demir ve fosfor ile kemik dokularındaki hasarın iyileştirilmesine, kemik gelişimine destek olur.
Potasyum bakımından da oldukça zengin olan bu süper besin kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olur. Potasyum; kan damarları ve arterlerin gevşemesini sağladığı için kalpteki stres azalır ve kan basıncı düşer. Ayrıca potasyum; hücre ve dokulardaki sıvı dengesinin düzenlemesini de sağlar.
B1, B3, B6, Pantotenik asit gibi birçok vitamini; folik asit, fosfor, demir gibi minerali yapısında bulunduran bal kabağına bu kış beslenmenizde mutlaka yer açın. İçeriğindeki vitamin-minerallerle hem bağışıklık sisteminizi güçlendirin, hem metabolizmanızı hızlandırın hem de sağlıklı bir cilde sahip olun.
BAL KABAĞI NASIL TÜKETİLİR?
Zengin bir besin kaynağı olan bal kabağının içerisinde vitamin ve mineraller bulunur. Bu yüzden sağlığa birçok fayda sağlamaktadır.
Bal kabağı tüketim şekilleri şu şekilde sıralanabilir:
Vitamin ve mineral kaybını önlemek için fırınlama ya da buharda kısa zamanlı olarak pişirilebilir.
Uzman kontrolünde diyabet hastaları tüketebilir.
Bal kabağı tüketileceği zaman kabuklarından ayrılması vitamin ve mineral kaybını engeller.
Özellikle tüketmeden önce uzun süreler sıcağa maruz bırakmamak gerekir.
Bal kabağı tatlısı yaparken sağlığa faydası için şeker yerine pekmez ya da bal tercih edilebilir.
1. BALKABAĞI TOHUMLARI EGZERSİZ SONRASI HIZLI TOPARLANMA SAĞLAR
İster salataya koyun, ister yoğurdun içine karıştırın, kabak çekirdeği egzersiz yaptıktan sonra yemeğinize dahil etmek için mükemmeldir. "Kabak çekirdeği, iyileşme için önemli iki besin olan çinko ve protein sağlar.
2. KABAK KARACİĞERİ KORUMAYA YARDIMCI OLABİLİR.
Karaciğer, yağ, protein ve karbonhidratları parçalamak, kan dolaşımından zararlı bileşikleri çıkarmak ve gerekli vitamin ve besinleri depolamak gibi 500'den fazla işleve sahiptir.
Bannan'a göre, meyve, sebze ve antioksidan açısından zengin gıdaların (balkabağı gibi!) Diyetini yemek, karaciğer fonksiyonlarının desteklenmesine yardımcı olabilir. (Balkabağının birincil antioksidanları: vücudun A vitaminine dönüştüğü C vitamini ve beta-karoten)
3. KABAK SAĞLIKLI KAN BASINCINI DESTEKLER.
Hiç bu kadar stresli olursun, kanın damarlarından patlayabileceğini hissettin mi? Hayır? Benim? Her neyse, bunun için bir kabak var.
Kabak lif, potasyum ve C vitamini içerir ve doğal olarak sodyumda düşüktür - hepsi sağlıklı kan basıncını destekler, Bannan diyor.
Bonus: Tansiyonunuzu düşük tutmak koroner kalp hastalığı riskinizi azaltmanın harika bir yoludur.
4. KABAK SAĞLIKLI KOLESTEROLÜ DESTEKLER
Kabak iki tür lif içerir: çözünür ve çözünmez lif.
Bannan'a göre, çözünür lif esasen bir sünger gibi davranarak zararlı LDL kolesterolü siler. (Araştırmalar, arter duvarlarında çok fazla 'kötü' kolesterol birikmesinin kan akışını azaltabileceğini ve kalp hastalığı riskin izi artırabileceğini gösteriyor.)