Pozitif enerji veren bitkiler

Evinizde bulunan bitkilerin pozitif enerji vermesi çok önemli. Kötü enerjiyi temizlemek istiyorsanız bunun en kolay yolu bitkilerdir. Bazı bitkiler de pozitif enerji vererek sizi mutlu ederler ve evinizin havasını değiştirirler. Bunlardan birisi biberiyedir. Zararlı toksinleri emerek havanın temizlenmesine katkıda bulunur. Aynı zamanda fiziksel ve zihinsel sağlık kazandırıyor. Bu bitki özellikle kokusu ile psikolojik destek de sağlıyor. Ayrıca ruhu iyileştirdiği de biliniyor. Fesleğen: Kokusu ile insanları mest eden bir bitkidir. Ev içerisindeki negatif enerjiyi kısa sürede yok eden fesleğen, aynı zamanda evdeki bulunan sinek ya da böcek gibi zararlıları da uzak tutuyor. Fesleğen bitkisinin bir diğer özelliği ise ortamda bulunan tehlikeli gazları kısa sürede yok edebilmesidir. Güçlü bir antioksidan görevi gören fesleğen, güneş ışığını çok sever. Yelken Çiçeği: Bu bitki de genellikle Spathiphyllum cinsi ev bitkisi olarak biliniyor. Yelken çiçeği tarzı bitkiler genellikle barış zambağı olarak da biliniyor. Ayrıca görünümü ile kendini size hayran bırakacaktır. Ev ortamını çok seven bu bitkiyi siz de çok beğeneceksiniz.