Karşıyaka Belediyesi ve Kızılay kampanya başlattı

Karşıyaka Belediyesi, sıcak hava nedeniyle azalan kan bağışına destek olmak ve toplumda farkındalık oluşturmak için kampanya başlattı. Kızılay ile iş birliği içinde yürütülen kampanya kapsamında 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü Karşıyaka Ana Hizmet Binası önüne konuşlandırılacak araçlarda hem bilgilendirme yapılacak hem de kan bağışı kabul edilecek. Yaz mevsiminin yanı sıra Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgası hayatın birçok alanında olduğu gibi kan bağışında da olumsuz etki yarattı. Azalan bağış nedeniyle Kızılay Kan Merkezlerindeki stoklar azaldı. Karşıyaka Belediyesi sağlık sisteminde hayati öneme sahip olan kan stoklarının yenilenmesi ve rezervin artırılmasına katkı sunmak için kan bağış kampanyası başlattı. Kızılay ile iş birliği içinde yürütülen kampanya kapsamında 16 Ağustos 2023 Çarşamba günü Karşıyaka Belediyesi Ana Hizmet Binası önüne konuşlandırılacak Kızılay araçlarında hem bilgilendirme yapılacak hem de bağış toplanacak.