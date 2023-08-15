  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Sağlık Nane ve lavanta yağı migreninizi geçirecek

Nane ve lavanta yağı migreninizi geçirecek

HABER MERKEZİ
Nane ve lavanta yağı migreninizi geçirecek
Eğer migren ağrılarınız çok şiddetliyse o zaman ilk denemeniz gereken yöntemlerden birisi nane ve lavanta yağı karışımıdır. bu karışımın kokusu bile size çok iyi gelecek. gün içerisinde sinüs basıncını önler ve ağrıların azalmasını sağlar. aynı zamanda enerjinizi yükseltir ve daha huzurlu bir gün geçirmenizi sağlar. bunun yanı sıra bağışıklık sisteminizi de güçlendirir. kısa süre içerisinde faydalarını göreceksiniz. bu yağların en büyük faydalarından birisi de daha mutlu hissetmenize sebep olmasıdır. düzenli kullanımda etkisini gösterir.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA