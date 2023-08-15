Uzmanlardan uyarı: Sıcaklar erken doğumu tetikliyor!

Uzmanlar yüksek sıcaklıklara yoğun bir şekilde maruz kalınması durumunda hamilelerde erken doğum sancıları ve düşük tehdidinin tetiklenebileceğine dikkati çekti. Türkiye, mevsim normallerinin üzerinde seyreden 'Eyyam-ı Bahur' sıcaklıklarının ardından şimdi de Afrika üzerinden gelen 'Basra' sıcaklarının yurda girmesiyle mevsim normallerinin üzerinde sıcaklık yaşamaya devam ediyor. Bu noktada uzmanlar, sıcakların yer yer 6 ile 10 derece yüksek seyredeceği bu dönemde saat 11.00 ile 15.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyor. Doç. Dr. Çağanay Soysal, sıcak havaların özellikle hamileleri ve bebekleri etkilediğini söyleyerek, "Yüksek ateş, nabız artışı, sıvı kaybı, mide bulantısı, baş dönmesi ve ağrısı, yorgunluk ve kramplar sıcak çarpmasının belirtileridir. Hamileler, güneş ışığının dik olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında dışarı çıkmamalı. Sıvı tüketimine mutlaka dikkat edilmeli. Gebeler günde ortalama 2 buçuk, 3 litre kadar su tüketmeliler. Sıvı tüketimin yetersiz olduğu durumlarda gebelerin rahimlerinde kasılmalar meydana gelebilir. Bu da erken doğum sancılarını ve düşük tehdidini tetikleyebilir" dedi.