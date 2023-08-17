Aman dikkat! Sıcak havalarda zehirlenebilirsiniz...

Pirinç ve tavuk ürünleri ciddi anlamda sıkıntıya yol açabilir, gıda zehirlenmesine kadar ulaşabilir. Mikroorganizmaların gelişebildiği sıcaklık 10 derece ile 65 derece arası. Dolayısıyla yemeği ya 65 derecenin üzerinde tutmamız gerekiyor ya da 10 derecenin altında saklamamız gerekiyor. Bu nedenle oda sıcaklığında çok fazla tutmamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.