Papatyanın faydaları nelerdir? Papatya ne işe yarar, nasıl kullanılır?

Papatya ne işe yarar?

Papatya, tıbbi ve kozmetik amaçlar için kullanılan çok yönlü bir bitkidir. Papatyanın faydalarından yararlanmak için çeşitli şekillerde kullanılabilir, ancak herhangi bir sağlık sorunu yaşarsanız öncelikle doktorunuzla konuşmanız önemlidir. Papatya faydaları:

Sakinleştirici özellikleri: Papatya çayı stresi ve kaygıyı azaltmaya yardımcı olabilir ve uyku kalitesini artırabilir.



İltihap önleyici özellikleri: Papatya vücuttaki iltihaplanma ve enfeksiyonlara karşı mücadele etmeye yardımcı olan anti-enflamatuar özelliklere sahiptir.



Sindirim sağlığı: Papatya mide rahatsızlıklarını (özellikle şişkinlik, gaz ve ishal) hafifletmeye yardımcı olabilir.



Cilt sağlığı: Papatya antioksidan ve anti-inflamatuar özellikleri sayesinde cildi temizlemeye, nemlendirmeye ve rahatlatmaya yardımcı olabilir.



Bağışıklık sistemi: Papatya bağışıklık sistemi fonksiyonlarını destekleyen bazı bileşikleri içerir, bu nedenle bağışıklık sistemi fonksiyonlarını güçlendirmeye yardımcı olabilir.