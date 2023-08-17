Propolis nasıl tüketilir? Propolis ne işe yarar?

PROPOLİSİN FAYDALARI

Oldukça önemli bir bitkisel şifa kaynağı olan propolis, insan sağlığına etkileri ile oldukça faydalıdır. Tıpkı arı kovanını mikroplardan arındırması gibi, insanın bakteri ve mikroplardan da uzak durmasına sağlar.



Yaraların iyileşme sürecini hızlandırır. Oldukça zengin bir içeriği olan propolis, hücrelerin yenilenme sürecini hızlandırarak yaraların iyileşmesini kolaylaştırır.



Kansere karşı etkilidir. Düzenli propolis kullanımı, uzun vadeli bir süreçte olası kanser tehlikesini en aza indirger. Zira, C vitamini açısından zengin bir kaynak olan bu madde, kanser hücrelerinin oluşmasına engel olur.

