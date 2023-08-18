Yaralı bölgeyi sabunla yıkayın

İZMİR Katip Çelebi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, kuduzun ölümcül bir hastalık olduğunu belirterek, ısırma vakaları sonrası yaranın sabunlu suyla yıkanması ve aşılama takvimine sıkı uyumun tedavide büyük önem taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Şener, "Şüpheli ısırık ya da başıboş hayvanla boğuşma anından hemen sonra ısırık bölgesi su ve sabunla yıkanmalı. Erken müdahale ve aşılama takviminin iyi takibi oldukça önemli ama bütün bunlara rağmen de bazı kişilerde kuduz ölümcül seyredebiliyor" dedi.

Aynı zamanda Şener, Türkiye'de sahipsiz hayvan sorunu nedeniyle her yıl yaklaşık 200 bin kişiye ısırma sonucu koruyucu tedavi kapsamında kuduz aşı ve serumu uygulandığını ifade etti. Kuduz virüsünün insana bulaştıktan sonra baş ağrısı, bulantı, kusma gibi belirtiler verdiğini belirten Şener, "Daha sonra hızlı ilerleyen bir bilinç kaybı, bilinç bulanıklığı ve hızlı koma hali görülüyor. Şüpheli ısırık ya da başıboş hayvanla boğuşma anından hemen sonra ısırık bölgesi su ve sabunla yıkanmalı. Bu ilk müdahale ama buna rağmen kuduz virüsü hızlıca sinirleri tuttuğu, periferik sinirlere yapıştığı için bu müdahalelere rağmen hastalık vücuda geçebilir" şeklinde konuştu.