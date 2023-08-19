Sumağın faydaları nelerdir? Sumak neye iyi gelir?

SUMAĞIN FAYDALARI NELERDİR?



Sumak kullanıldığı zaman yemeklere verdiği lezzetin yanı sıra pek çok sağlık sorununa da doğal bir çözüm olmaktadır. Tüketildiğinde hastalıkların iyileşme göstermesini sağlayan sumağın faydaları aşağıdaki gibidir. Bunlar;



KALBİ DESTEKLER VE KARACİĞERİ KORUR



Günümüzde yüksek kolesterol, kalp ve de karaciğer rahatsızlıklarının en bilinen nedenidir. Yapılan araştırmalar sonucunda sumak tüketiminin düzenli bir şekilde olması kan kolesterol seviyelerini düşürdüğünü göstermektedir. Bu sonuç sumağın, kalbi desteklediğini ve karaciğeri koruduğunu göstermektedir.



ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ İLE VÜCUDU KORUR



Sumak, antioksidan özelliği bulunan bir baharattır. Bu özelliği sayesinde kişinin vücudunun toksinlerden arınmasına destek olarak zehirlenmelerin de önüne geçer. Buna ek olarak kanser hücreleri ile savaşarak kanser hücrelerinin vücut üzerinde yayılmasına engel olur.



