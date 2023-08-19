Sumağın faydaları nelerdir? Sumak neye iyi gelir?

Sumak, toz ya da tane biçiminde, salataların ve yemeklerin içerisinde kullanılmasının yanı sıra çay şeklinde de tüketilmektedir. Sumağın faydaları nelerdir?
Sumak, toz ya da tane biçiminde, salataların ve yemeklerin içerisinde kullanılmasının yanı sıra çay şeklinde de tüketilmektedir. Sumağın faydaları nelerdir?
SUMAĞIN FAYDALARI NELERDİR?
Sumak kullanıldığı zaman yemeklere verdiği lezzetin yanı sıra pek çok sağlık sorununa da doğal bir çözüm olmaktadır. Tüketildiğinde hastalıkların iyileşme göstermesini sağlayan sumağın faydaları aşağıdaki gibidir. Bunlar;
KALBİ DESTEKLER VE KARACİĞERİ KORUR
Günümüzde yüksek kolesterol, kalp ve de karaciğer rahatsızlıklarının en bilinen nedenidir. Yapılan araştırmalar sonucunda sumak tüketiminin düzenli bir şekilde olması kan kolesterol seviyelerini düşürdüğünü göstermektedir. Bu sonuç sumağın, kalbi desteklediğini ve karaciğeri koruduğunu göstermektedir.
ANTİOKSİDAN ÖZELLİĞİ İLE VÜCUDU KORUR
Sumak, antioksidan özelliği bulunan bir baharattır. Bu özelliği sayesinde kişinin vücudunun toksinlerden arınmasına destek olarak zehirlenmelerin de önüne geçer. Buna ek olarak kanser hücreleri ile savaşarak kanser hücrelerinin vücut üzerinde yayılmasına engel olur.
ENFEKSİYONEL HASTALIKLARI ÖNLER
Sık tüketilen sumak vücutta iltihaplanma, ateş, deri iltihabı, solunum bozukluğu, bronşit gibi pek çok hastalığa şifa olarak kullanılmaktadır. Sumak üzerine yapılan çalışmalara göre sumak iyi bir antiinflamatuar özelliklere sahiptir. Soğuk algınlığı, artrit gibi enflamatuar hastalıkların tedavisinde yararlı olduğu ortaya çıkmıştır.
CİLDİ KORUYUCU ÖZELLİĞİ
Anti-inflamatuar ve de antimikrobiyal özellikleriyle birlikte sumak, cilt sorunlarının da tedavisinde önemli rol oynar. Sumak tüketimi, yaraların iyileşmesinde yardımcıdır.
SUMAK SUYU ÇAYI VE SUMAK YAPRAĞI NEYE İYİ GELİR?
Sumak suyu çayı günümüzde soğuk su ile karıştırılıp içildiği gibi bu şekilde yemeklere de katılabilir.
SUMAK ÇAYI HAZIRLANIŞI
1 litrelik su içine 100 gr sumak eklenip demlenen çay düzenli bir şekilde kullanılmalıdır. Genel olarak günde 3 çay bardağı kadar içildiğinde sumak çayının vücudun toksinlerden arınmasına yardımcı olup birçok hastalığa karşı da kişileri koruduğu bilinmektedir. Ayrıca daha az miktarda hazırlayıp taze olarak tüketmek isteyen kişiler bir çay bardağı kaynamış su içine bir tatlı kaşığı sumak ilave edilerek hazırlanabilir.
SUMAK ÇAYI NEYE İYİ GELİR?
Lübnan asıllı olan sumak çayı pek çok hastalığın tedavisine ek olarak yardım olmaktadır. Bunlardan bazıları;
ADET DÜZENSİZLİĞİNE ETKİSİ
Bayanların adet döneminde yaşadığı ağrıların azalmasında genel olarak sumağın etkisi olduğu bilinir. Düzensiz bir adet yaşayan kadınlar sumak bitkisinden faydalanırlar. Bayanlar adet dönemlerinden önce ve adet dönemleri sırasında düzenli bir şekilde sumak çayı tüketirler ise ağrılarının azaldığı bilinmektedir.
İDRAR SÖKTÜRÜCÜ ETKİSİ
İdrar söktürücü özelliği bulunan sumak, vücudun idrar üretmesine yardımcı olur ve de vücuttan atılması gerekli toksit maddelerin atılmasını sağlamaktadır. İdrara çıkarken sorun yaşayan kişilere çözüm olup ağrılı idrar ve ya mesane iltihaplarına da iyi gelmektedir.
DETOKS ETKİSİ
Günümüzde vücutta yer alan zararlı toksinlerin atılması her daim insan sağlığı adına çok önemlidir. Sumak çay tüketimi sayesinde vücuttan atılması gerekli toksinler ve atıklar kolaylaşmaktadır.
SİNDİRİM VE DOLAŞIM SİSTEMİNE ETKİSİ
Sumak çayının sindirim ve dolaşım sistemine etkisi oldukça büyüktür. Solunum sorunlarını en aza indiren sumak, göğüs ve de solunum yolları rahatsızlıklarının tedavisinde sık sık kullanılır.
SUMAK YAPRAĞI NEYE İYİ GELİR?
Ülkemizde yaygın olarak kullanılan sumak yaprağı çiğnenerek tüketilmektedir. Çiğnenmiş sumak yaprakları genel olarak kişilerde deri döküntüleri ve de iltihaplı diş etlerine çok iyi gelmektedir.