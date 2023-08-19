Yeşil çayın faydaları nelerdir, zayıflatır mı?

YEŞİL ÇAY NASIL DEMLENİR?

Yeşilçay iki farklı yöntemle demlenebilir. Soğuk ya da sıcak olarak yeşil çay tüketilebilir. Yeşilçay demleme yöntemleri şunlardır;

Yapraklar İle Demleme: Bir bardak suya bir çay kaşığı kadar yeşil çay yeterli olacaktır. Bu nedenle ne kadar yeşilçay demlenmesi istenildiğine karar verilmelidir. İkinci adım olarak istenilen miktarda hazırlanmış olan yeşil çay yaprakları bir süzgeç içerisine konulur ve su kaynama noktasına ulaştığında suyun altı kapatılmalıdır. Tam kaynama gerçekleştirilmelidir. Sade yeşil çay içemeyenler için fesleğen yaprağı, limon ve bal eklenerek tüketilmesi önerilmektedir.

Toz Yeşilçay Demleme: Bir bardak kadar suyu ve bir çay kaşığı kadar toz yeşil çayı bir cezvenin içine koyun. Ardından dört beş dakika boyunca su kaynama noktasına ulaşmadan ısıtın. Sonrasında ocaktan alın. Karışım ılıdıktan sonra içerisine limon ve bal ekleyerek tüketebilirsiniz.