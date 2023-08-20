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Sıcaklarla birlikte akciğer ve alerji hastalıkları arttı

HABER MERKEZİ
Sıcaklarla birlikte akciğer ve alerji hastalıkları arttı
TÜRKİYE'DE yaşanan Afrika sıcaklarının kişilerde kronik akciğer ve alerjik hastalıkları tetiklediğini belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Uzm Dr. Hacer Ofluoğlu, "Geçen yaza oranla acile ve göğüs polikliniklerine başvurular arttı" dedi. Aşırı sıcak hava dalgaları, yoğun nem, birden gelişen ısı değişimi ve rüzgârla bir gelen tozun kronik akciğer ve alerjik hastalıkları tetiklediğini söyleyen Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Uzm Dr. Hacer Ofluoğlu, "Aşırı sıcaklar bu tür hastalıkların ortaya çıkma olasılığını son yıllarda artırmaktadır.
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