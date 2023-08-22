Biberiye yağı neye iyi gelir? Faydaları nelerdir?

BİBERİYE YAĞI NEDİR?

Biberiye yağı; lavanta, fesleğen, ada çayı ve lavanta ailesinin bir üyesi olan biberiye bitkisinin yapraklarından elde edilir. Keskin odun kokusunu barındıran bir yağ olarak da bilinir. Ayrıca biberiye yağı, biberiye bitkisinin toplanan yapraklarının, buhar damıtma yöntemi aracılığıyla doğal ve katkısız bir biçimde ele edilir.

BİBERİYE YAĞI NE İŞE YARAR?

Biberiye yağının sahip olduğu ağrı kesici, dezenfektan, anti bakteriyel, antioksidan, anti kanser, iltihap giderici, anti mantar özellikleri bulunur. Bu nedenle tam bir şifa kaynağı olarak kullanılabilir.