Biberiye yağı neye iyi gelir? Faydaları nelerdir?

Çeşitli amaçlarla kullanılan ve son derece değerli olan biberiye yağı neye iyi gelir? İşte biberiye yağının bilinmeyenleri sizlerle...
Çeşitli amaçlarla kullanılan ve son derece değerli olan biberiye yağı neye iyi gelir? İşte biberiye yağının bilinmeyenleri sizlerle...
BİBERİYE YAĞI NEDİR?
Biberiye yağı; lavanta, fesleğen, ada çayı ve lavanta ailesinin bir üyesi olan biberiye bitkisinin yapraklarından elde edilir. Keskin odun kokusunu barındıran bir yağ olarak da bilinir. Ayrıca biberiye yağı, biberiye bitkisinin toplanan yapraklarının, buhar damıtma yöntemi aracılığıyla doğal ve katkısız bir biçimde ele edilir.
BİBERİYE YAĞI NE İŞE YARAR?
Biberiye yağının sahip olduğu ağrı kesici, dezenfektan, anti bakteriyel, antioksidan, anti kanser, iltihap giderici, anti mantar özellikleri bulunur. Bu nedenle tam bir şifa kaynağı olarak kullanılabilir.
BİBERİYE YAĞI FAYDALARI NELERDİR?
Biberiye yağının iyi geldiği çeşitli sağlık problemleri vardır. Bu nedenle de biberiye yağının faydaları saymakla bitmez. Örneğin Antik Yunan ve Roma döneminde biberiye yağının hafıza güçlendirme özelliği olduğuna inanılırdı. Bu nedenle de biberiye yağı o dönemlerde kutsal olarak kabul edilmiştir. Günümüzde ise biberiye yağı, fiziksel ve ruhsal sorunların tedavisinde etkili olarak karşımıza çıkar. Biberiye yağının bilinen çeşitli faydalarını aşağıdaki gibi listeleyebiliriz:
Antibakteriyel bir yapısı vardır.
Kan dolaşımının hızlanmasına katkı sağlar.
Safra salgılarının artımını sağlar.
İdrar ve balgam söktürücü etkisi bulunur.
Kansere karşı koruyucudur.
Mide gazlarını giderici etkisi bulunur.
Sinir sistemini uyaran bir etki barındırır.
Kalp ve damar sağlığının korunması açısından önemli etki sağlar.
Karaciğer enzimlerini düzenler.
Kas ve eklem ağrılarının dinmesini destekler.
Halsizliğe iyi gelen bir etkisi bulunur.
Cilt hücrelerin yenilenmesine katkı sağlar.
Karın ağrısına iyi geldiği bilinir.
Uykusuzluk problemine iyi gelir.
Saç dökülmesini probleminin önüne geçer.
Selülit oluşumunu önler ve var olan selülitlerin giderilmesine etki eder.
Hafızayı kuvvetlendirir.
Tansiyon ve kolesterolün dengelenmesine destek verir.
Bronşit ve sinüzit hastalıklarında tedavi edici etkisi bulunur.
Vücudun zararlı maddelerden arındırılmasına yardımcı olur.
Romatizma ağrıların dinmesini sağlar.
İştahı baskılayan yapısı sayesinde kilo vermeye yardımcı etkisi olur.
Öksürüğü kesici bir etkisi bulunur.
Mide ve bağırsakları uyararak sindirimi destekler.
Gribe karşı koruyucudur.
Enfeksiyon ve iltihaplara karşı oldukça etkili bir yapısı vardır.