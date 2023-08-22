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Haberler Sağlık Kuru incirin faydaları nelerdir?

Kuru incirin faydaları nelerdir?

Kuru incir, sağlığa sayısız faydaları olduğu ve her mevsim tazesini bulunmasa bile kurusuna ulaşılabilindiği için çokça tercih edilir. Peki kuru incirin faydaları nelerdir? Kuru incir hangi hastalığa iyi gelir?

HABER MERKEZİ

Antioksidan, vitamin ve mineral zengini olan kuru incir hastalıklar için de doğal şifa kaynağıdır. Peki kuru incirin faydaları neler?

Kuru incirin faydaları nelerdir?

KURU İNCİR FAYDALARI

Taze incirin de çok fazla faydası olmasına karşın kuru incir faydaları daha çoktur. Kuru incirin öne çıkan faydalarını sizler için sıraladık;

Kuru incir düzenli tüketildiğinde hazımsızlığı engeller ve sindirim sistemini sağlıklı hale getirir.

Antioksidan bakımından yüksek olan kuru incir kansere karşı adeta bir kalkan oluşturur.

Kuru incir bağışıklığı kuvvetlendirirken hastalıklara karşı da vücudun direncini arttırır.

Yüksek sodyum ihtiva eden kuru incir hipertansiyon hastalığına karşı vücudu korur.

Kuru incirin faydaları nelerdir?

Demir içeren kuru inciri tüketen kişilerde demir eksikliği sorunu kalmaz.

Kanser hastalarına düzenli tüketmeleri tavsiye edilen kuru incir kanser hücrelerinin yayılım hızını yavaşlatma özelliğine sahiptir.

Tahrip olmuş hücreleri kuru incirde bulunan antioksidan vücuda zarar vermeden doğal yoldan atarak yenilerinin üretilmesine destek verir.

Kuru incirin faydaları nelerdir?

KURU İNCİR HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?

Kuru incir çok sayıda hastalığa iyi gelir. İşte kuru incirin iyi geldiği hastalıklar;

Bronşiti geçirir.

Alzheimer hastalığına yakalanmayı önler.

Kalpte yağlanmanın önüne geçer.

Kalp damar sistemini korur.

Kuru incirin faydaları nelerdir?

Çeşitli kanser tiplerinin vücuda yayılmasının önüne geçer.

Bağışıklığa destek verir.

Kemik erimesini önlemeye yardımcı olur.

Astım hastalığının mucizevi ilacıdır.

Kuru incirin faydaları nelerdir?

KURU İNCİRİN CİLDE FAYDALARI

Kuru incirde çeşitli yağ asitleri olduğundan cilde de faydalıdır. Cildi nemlendiren kuru incir ciltte oluşan çatlaklar ve kurulukları da giderir. Kuru incir gözenekleri açtığı için cildinizin nefes almasına yardımcı olur. Ciltte oluşan sivilce, akne ve iltihaplanmalar kuru incir sayesinde tedavi edilebilir.

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