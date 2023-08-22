Kuru incirin faydaları nelerdir?

Antioksidan, vitamin ve mineral zengini olan kuru incir hastalıklar için de doğal şifa kaynağıdır. Peki kuru incirin faydaları neler?
Antioksidan, vitamin ve mineral zengini olan kuru incir hastalıklar için de doğal şifa kaynağıdır. Peki kuru incirin faydaları neler?
KURU İNCİR FAYDALARI
Taze incirin de çok fazla faydası olmasına karşın kuru incir faydaları daha çoktur. Kuru incirin öne çıkan faydalarını sizler için sıraladık;
Kuru incir düzenli tüketildiğinde hazımsızlığı engeller ve sindirim sistemini sağlıklı hale getirir.
Antioksidan bakımından yüksek olan kuru incir kansere karşı adeta bir kalkan oluşturur.
Kuru incir bağışıklığı kuvvetlendirirken hastalıklara karşı da vücudun direncini arttırır.
Yüksek sodyum ihtiva eden kuru incir hipertansiyon hastalığına karşı vücudu korur.
Demir içeren kuru inciri tüketen kişilerde demir eksikliği sorunu kalmaz.
Kanser hastalarına düzenli tüketmeleri tavsiye edilen kuru incir kanser hücrelerinin yayılım hızını yavaşlatma özelliğine sahiptir.
Tahrip olmuş hücreleri kuru incirde bulunan antioksidan vücuda zarar vermeden doğal yoldan atarak yenilerinin üretilmesine destek verir.
KURU İNCİR HANGİ HASTALIKLARA İYİ GELİR?
Kuru incir çok sayıda hastalığa iyi gelir. İşte kuru incirin iyi geldiği hastalıklar;
Bronşiti geçirir.
Alzheimer hastalığına yakalanmayı önler.
Kalpte yağlanmanın önüne geçer.
Kalp damar sistemini korur.
Çeşitli kanser tiplerinin vücuda yayılmasının önüne geçer.
Bağışıklığa destek verir.
Kemik erimesini önlemeye yardımcı olur.
Astım hastalığının mucizevi ilacıdır.
KURU İNCİRİN CİLDE FAYDALARI
Kuru incirde çeşitli yağ asitleri olduğundan cilde de faydalıdır. Cildi nemlendiren kuru incir ciltte oluşan çatlaklar ve kurulukları da giderir. Kuru incir gözenekleri açtığı için cildinizin nefes almasına yardımcı olur. Ciltte oluşan sivilce, akne ve iltihaplanmalar kuru incir sayesinde tedavi edilebilir.