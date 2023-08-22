Kuru incirin faydaları nelerdir?

KURU İNCİR FAYDALARI

Taze incirin de çok fazla faydası olmasına karşın kuru incir faydaları daha çoktur. Kuru incirin öne çıkan faydalarını sizler için sıraladık;

Kuru incir düzenli tüketildiğinde hazımsızlığı engeller ve sindirim sistemini sağlıklı hale getirir.



Antioksidan bakımından yüksek olan kuru incir kansere karşı adeta bir kalkan oluşturur.



Kuru incir bağışıklığı kuvvetlendirirken hastalıklara karşı da vücudun direncini arttırır.



Yüksek sodyum ihtiva eden kuru incir hipertansiyon hastalığına karşı vücudu korur.



