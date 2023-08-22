Ses teli bozukluğuna PRP yöntemiyle şifa

Uzmanlar, herhangi bir enfeksiyon geçirilmediği halde, konuşurken boğazda acı veya gerginlik hissi, zorlanma, seste yorulma veya çatallanma gibi şikayetler iki haftadan uzun sürüyorsa ses teli bozukluğu yaşanabileceğini belirterek uyardı. KBB Uzmanı Prof. Dr. Serap Köybaşı, ses tellerine PRP uygulamasının, bazı ses teli hastalıklarında kullanımın umut verici tamamlayıcı bir tedavi yöntem olabileceğini belirtti. Prof. Dr. Serap Köybaşı Şanal, ses bozukluklarının, ağırlıklı olarak sesin yanlış kullanımına bağlı geliştiğini belirterek; sigara kullanımı, reflü hastalığı, edinilmiş bazı hastalıklar, doğuştan gelen bozukluklar, nörolojik sebepler, ses teli felçleri gibi sebeplerle de ortaya çıkabildiğini ifade etti. 40 yaşından sonra 2 haftadan daha uzun süren ses kısıklığının ses teli kanseri habercisi olabileceğinin altını çizdi.

İYİLEŞTİRME GÜCÜ

Ses tellerine PRP uygulamasının, son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarla bazı ses teli hastalıklarında kullanımın umut verici tamamlayıcı bir tedavi yöntemi olabileceğini belirten Şanal, "PRP insanın kendi kanından elde edilen, yara iyileştirme gücü yüksek faktörleri barındıran bir yöntem. Seçilmiş vakalarda yapılacak spesifik ses teli cerrahisini takiben PRP uygulaması yapılması iyileşmeyi güçlendirebilir" dedi.