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Haberler Sağlık Kakulenin faydaları nelerdir? Kakule nasıl tüketilir?

Kakulenin faydaları nelerdir? Kakule nasıl tüketilir?

Yemeklerde ve alternatif tıpta oldukça kullanılan, bol miktarda demir, kalsiyum ve potasyum içeren kakulenin faydaları nelerdir? İşte kakulenin faydaları ve bilinmeyenleri...

HABER MERKEZİ

Hem yemeklerde hem de içeceklerde lezzet amaçlı kullanılan kakule, son dönemlerde ise sunduğu faydaları üzerinden bir adım öne çıkıyor.

Kakulenin faydaları nelerdir? Kakule nasıl tüketilir?

KAKULENİN FAYDALARI

Mide sorunlarını çözer.

Mide ağrısına iyi gelir

Mide bulantısını önler.

Hazmı, sindirimi kolaylaştırır.

Sindirim sistemini düzenler, bağırsakları çalıştırır.

İştahsızlık sorununu çözer.

Ağız kokusunu önler.

Kakulenin faydaları nelerdir? Kakule nasıl tüketilir?

Vücudu mikroplara karşı korur.

Akciğerleri korur.

Böbreklerin sağlıklı çalışmasını sağlar.

Böbrekleri temizler ve idrar söktürücüdür.

Hafızayı güçlendirir. Zihni açar.

Unutkanlık sorununa iyi gelir.

Cinsel gücü arttırır.

Soğuk algınlığı hastalıklarına karşı iyileşme sürecine yardım eder.

Boğazı yumuşatır.

Öksürüğü önler.

Kakulenin faydaları nelerdir? Kakule nasıl tüketilir?

KAKULENİN CİLDE FAYDALARI

Kakule bitkisini cilt sağlığı için kullanabilirsiniz. Kakulenin içerisinde uçucu yağlar vardır. Bunlar ciltte oluşan lekeleri temizliyor. Cilt gözeneklerini açarak sivilce, akne oluşumunu engelliyor. Ayrıca cilt dökülmelerine karşı savaşıyor. Bir başka faydası da cildin yaşlanmasını önlüyor. Bu sayede canlı ve parlak bir cilt elde edersiniz.

KAKULE ZAYIFLATIR MI?

Kakule bitkisinin içerisindeki bileşenler zayıflatmaya yardımcı olur. Sindirimi kuvvetlendirerek yediğimiz besinleri kolay sindirmemize yardımcı olur. Bağırsakları temizler ve idrar söktürücü özelliği ile de bilinmektedir. Zayıflamak isteyenler için bir uyarımız olacak. Kakule iştah açıcı özelliği ile de bilinir. Bu yüzden tüketim oranına dikkat etmemiz gerekebilir.

Kakulenin faydaları nelerdir? Kakule nasıl tüketilir?

KAKULENİN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ

1 gram kakule 3 (kcal) kaloridir.

Kakule besin değeri (1 gram):

Karbonhidrat (g) 0.68

Protein (g) 0.11

Yağ (g) 0.07

Lif (g) 0.28

Kolesterol (mg) 0

Sodyum (mg) 0.18

Potasyum (mg) 11.19

Kalsiyum (mg) 3.83

Vitamin A (iu) 0

Vitamin C (mg) 0.21

Demir 0.14

Kakulenin faydaları nelerdir? Kakule nasıl tüketilir?

KAKULENİN ZARARLARI

Kakulenin faydaları cazip gelebilir ama aşırı tüketildiği zaman da zararı vardır. Ya da yanlış tüketimi ile de zarar verebilmektedir. Kakule mide sorunlarına nasıl iyi geliyorsa aşırı tüketildiği zaman tam tersi mideye zarar verebilir. Özellikle mide yanması gibi sorunlarınız varsa şikâyetiniz artabilir. Böbrek ve safra kesesi taşı şikâyeti olanlar kakuleden uzak durmalıdır.

KAKULEYİ KİMLER KULLANAMAZ?

Hamile kadınlar
Emziren anneler
Böbrek ve safra kesesi taşı olanlar
Mide sorunları yaşayanlar
Alerjik reaksiyonlara karşı hassasiyeti olanlar

Kakulenin faydaları nelerdir? Kakule nasıl tüketilir?

KAKULE NASIL TÜKETİLİR?

Kakulenin tüketimi genellikle yemeklerde kullanılarak tüketilir. Kakule tohumları, meyvelerinin kurutulup ayrılması ile elde ediliyor. Kakule çayı, yağı bulunmaktadır. Kakule hangi yemeklerde kullanılır? Diyorsanız, baklagil yemeklerinde, balık yemeklerinde kullanılabilir. Muhallebi gibi tatlılar, sütlü tatlılarda da kakule tüketilebilir. Hoşaf, çay ve kahve de ise çeşni olarak eklenebilir.

KAKULE NASIL ÇİĞNENİR?

Kakule tohumunu önceden kaynatmış olduğunu bir bardak sıcak suyun içine atın. 10-15 dakika bekletin. Daha sonra suyunu süzün ve içine bir çay kaşığı bal atarak tüketin.

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