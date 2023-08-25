Tam bir kalsiyum deposu! İşte leblebinin bilinmeyenleri...

LEBLEBİNİN ZARARLARI

Leblebi oldukça faydalı bir besin maddesi olsa da bazı durumlarda ve bazı kişiler için zararlı da olabilmektedir. Öncelikle kronik kabızlık problemi yaşayan kişiler tarafından dikkatli tüketilmelidir. Leblebinin ishali önlediği ve iyileşmesine yardımcı olduğu bilinmektedir fakat kabızlık şikâyetlerini artırıcı özelliği de olabilir. Bu nedenle kronik kabızlık sorunu yaşayan kişilerin leblebi tüketimi konusunda hekimlerine danışmalarında yarar vardır. Aynı zamanda bütün besinlerde olduğu gibi leblebinin de aşırı tüketiminden kaçınılması gerekmektedir. Aşırı tüketimi sonucu şişkinlik, çok fazla gaz, bağırsak krampları gibi sorunlara yol açabilen bir maddedir. Aşırı leblebi tüketiminde kabızlık problemi de ortaya çıkabilir. Bu sebeple günlük leblebi tüketiminin belirli bir miktarı aşmaması tavsiye edilmektedir.