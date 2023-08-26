Arya bebek sonunda kurtuldu

Aydın'ın Söke ilçesinde solunum sıkıntısı yaşadığı için helikopter ile Ankara'ya sevk edilen Arya bebek sağlığına kavuştu.40 günlük olan Arya Aydemir, Söke'ye annesi Dilan Aldemir'in kucağında sağlıklı bir şekilde döndü. Sağlık Bakanlığına teşekkür eden Arya'nın babası Emrah Aydemir, "Evladımız için seferber olan ve ambulans helikopter seferber eden devletimiz, Ankara'da da evladımıza anında müdahale ederek özel bölümde sağlığı ile çok alakalı oldular. Hastanelerimiz çok donanımlı ve hijyenik. Allah devletimize, doktor ve sağlık görevlilerimize zeval vermesin" dedi.