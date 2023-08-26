Genetik yatkınlık prostat kanserini artırıyor

EKOL Hastanesi Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Şimşir, "Ailesinde prostat kanseri öyküsü olan erkeklerin 40 yaşından itibaren, olmayanların ise 45 yaşında itibaren yılda 1 kez prostat kanser taraması için bir üroloji uzmanına başvurması önemlidir. Her hastalıkta olduğu gibi prostat kanserinde de erken tanı hayat kurtarır. Günümüzde tüm dünyada erkeklerde sık görülen kanser türlerinden birisi prostat kanseridir" dedi.

MUAYENE ÖNEMLİ

Prof. Dr. Adnan Şimşir, "Günümüzde her erkek prostat kanseri için risk altındadır. Prostat Spesifik Antijen (PSA) denen kan testi tarama aşamasında önemli gereçlerden biridir. Ancak her PSA yüksekliği saptanan hastanın prostat kanseri olma ihtimali yoktur. Önemli olan konu PSA'nın neden yükseldiğini saptamaktır. Bu nedenle kan testine ilaveten yapılan ikinci tarama yöntemi parmakla rektal muayenedir. Tüm teknolojik gelişmelere rağmen parmakla prostat muayenesi kanser taramasında çok önemlidir ve mutlak yapılmalıdır. Son 10 yılda bu konuda yaşanan diğer bir gelişme de prostatın magnetik rezonans (MR) görüntülenmesi olduğunu belirten Prof. Dr. Şimşir, "Prostat MR'ı yüzde 90 seviyesinde verdiği doğru bilgiler nedeniyle önümüzdeki yıllarda tarama testlerinin olmazsa olmazı yolunda yer alacak" dedi.