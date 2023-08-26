Kalın bağırsak kanseri yaygınlaşıyor

Kalın bağırsak kanserinin genelde tanısı geç konulan bir kanser türü olduğu için dünyada kansere bağlı ölümlerin sık nedenlerinden biri olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ogün Erşen, "Erken aşamadaki kanserlerde 5 yıllık yaşam beklentisi ortalama yüzde 85'dir. Yani 100 tane erken evredeki kalın bağırsak kanseri hastasının sadece 15'i, 5 yıl içerisinde vefat etmektedir. Eğer sadece lenf bezlerine sıçramış ancak başka organlarda kanser yoksa 5 yıllık yaşam beklentisi yüzde 50'dir. Karaciğer, akciğer gibi organlara yayılmış (metastaz) kanserlerde yaşam beklentisi çok daha azdır" dedi.

45 YAŞ ÜSTÜ DİKKAT

"Kalın bağırsak kanseri açısından 45 yaş üzerinde olanlar, sağlıksız beslenen, obez olan, sigara içen ve spor yapmayanlar risk altındadır" diyen Doç. Dr. Ogün Erşen, "Birinci derece bir akrabanızda kalın bağırsak kanseri olması durumunda sizin riskiniz 2-3 kat artmaktadır. Kanser olan akraba sayısı arttıkça risk katlayarak artar. Sağlıklı yaşam alışkanlıkları ile riski azaltabiliriz" diye konuştu. Kalın bağırsak kanserinin en tipik belirtilerinin kanlı dışkılama ve karın ağrısı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ogün Erşen, "40 yaş üzerindeki her bireyde, özellikle erkeklerde, kansızlık varsa nedeni mutlaka araştırılmalıdır. İstemsiz zayıflama tüm kanser türlerinde olduğu gibi görülebilir. Bazen de bağırsak tıkanıklığı gelişir ve hasta acil servise büyük abdest yapamama, kusma ve karın şişliği ile başvurur ve tanı bu şekilde konulur" dedi.

KAPALI YÖNTEMLE TEDAVİ

Kalın bağırsak kanserinin tedavisinin ameliyatla, ilgili kalın bağırsak kesiminin lenf bezeleri ile birlikte çıkarılmasıyla gerçekleştiğini söyleyen Doç. Dr. Erşen, "Dünyada kabul gören ameliyat tekniği kapalı yöntemle yapılan ameliyatlardır. Kapalı yöntem daha az ağrı, hızlı iyileşme ve daha az ameliyat sonrası komplikasyon avantajları sağlar. Daha sonra kemoterapi ve gerekirse radyoterapi verilir. Rektum kanserlerinde ise daha farklı tedavi basamakları uygulanabilmektedir. Bu kanser yayılım yaptığında sıklıkla karaciğer, karın zarları ve akciğere sıçrama eğilimindedir" ifadelerinde bulundu.