Kuş veterineri marka oldu

İzmir'de sadece kuşlar üzerine veteriner hekimliği hizmeti veren Kuş Veteriner Kliniği kurucusu Veteriner Hekim Burak Uçar, kuşların tedavisinde destekleyici olarak kullanılmak üzere supplementler üretmeye başladı. Burak Uçar adıyla hazırlanan gıda takviye ürünleri kuş sahipleri tarafından kullanılmaya başlandı.

YASAL İZİNLİ ÜRÜNLER

Özellikle papağanların büyük hasta yoğunluğunu oluşturduğunu söyleyen Veteriner Hekim Burak Uçar, "Muhabbet kuşlarının da papağangiller içinde olduğunu belirtmek isterim. Tedaviler papağangillerde çok hassastır" dedi. "Zorlu süreçlerde tedavilerde en büyük eksiklerin supplementler olduğunu gördük" diyen Burak Uçar, "Ülkemize yurt dışından gelen bazı ürünler vardı. Fakat yurt dışı ürünlerindeki fiyat artışları bu ürünleri almayı hayal hale getirdi" diye konuştu. "Yurt dışı ürünlerinin kullanımını klinik içinde yapsak dahi tam istediğimiz verimi alamıyorduk" diyen Burak Uçar, "İstediğimiz iki hedef vardı. Birincisi ihtiyaçlarımıza karşılık verecek kalitedeki saf maddelerle tam verimli ürünlerdi. İkincisi ise her gün sorulan siz neden bu ürünleri satmıyorsunuz sizlerden alalım diyen kişilerin ihtiyacını karşılamaktı. Dünya çapında üretilmiş olan ürünler, kuşlar için bu ihtiyacı tam olarak karşılayamadığı için tüm formülasyonu tarafımca hazırlanan ve AR-GE ekibimiz ile geliştirilmiş bu mücadeleye adım atıldı. Yüzü aşkın formülümüzden şimdilik 15 formülümüz kuş ailelerine sunulmuştur" şeklinde konuştu. Yararlı olacağı düşünülerek aktarlardan alınıp bilinçsizce karıştırılarak kullanılan karışımların kuşların sağlığı için olumsuz etkileri olduğunu söyleyen Burak Uçar, "Çünkü kullanılmadan önce her ürün laboratuvarda incelenmektedir. Bu sebeple kuşlara özel, istediğimiz kadar yeterli ürünler olmadığını keşfettik. Bunun için bir adım atmak gerekiyordu. Kontaminasyon (bir maddenin ürüne bulaşması) riskleri ortadan kaldırılarak ve içeriklerin her biri sertifikalı özel olarak seçildi. Tamamıyla yerli üretim olarak yapıldı. Ürün kutularına baktığınızda barkod, onay numarası ve gurur duyduğumuz Türk Malı logosunu görebilirsiniz. 2022 yılı Pet İzmir Fuarı'nda marka tescili yapılmış şekilde lansmanı yapıldı" diye konuştu. Uçar "Amerika ve Avrupa'dan talep gören ürünlerimiz yakında bu iki büyük kıtada diğer kuş ailelerine destek verecek" dedi.