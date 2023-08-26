Uyku apnesi tedavi edilebilir

Obstrüktif uyku apne ya da halk arasında bilinen adı ile uyku apnesinin uyku sırasında tekrarlayan solunum durmaları ve buna eşlik eden oksijen düzeyinde düşmelerle seyreden bir sendrom olduğunu belirten Özel Gazi Hastanesi KBB Uzmanı Doç. Dr. M. Sinan Başoğlu, "Uyku apnesinin obezitenin artması ile birlikte görülme sıklığının giderek arttığını ve tüm dünyada yaklaşık 1 milyar kişide uyku apnesi olduğu tahmin edilmektedir" dedi. Doç. Dr. Sinan Başoğlu, " Obez, kalın boyunlu, çenesi küçük ve geride olan orta yaştaki erkek hastalarda daha sık görülür. Öte yandan hipertansiyon, koroner arter hastalığı, kalp yetmezliği, lipit yüksekliği, şeker hastalığı, felç geçirme, iktidarsızlık, reflü gibi hastalıklar uyku apne hastalarında 2-3 kat fazla görülür ve hastalığın tedavi edilmemesi bu hastalıkları da olumsuz etkiler ve zaman zaman hayati risklere yol açabilir" diye konuştu.

UYKU TESTİ YAPILIR

DOÇ. Dr. Başoğlu, "Hastalığın kesin tanısı evde veya laboratuvarda yapılan uyku testleri ile konur. Uyku testi sonuçları göğüs hastalıkları, nöroloji ve KBB hekiminden oluşan konsey tarafından değerlendirilir" şeklinde konuştu. Doç. Dr. Başoğlu, "Sırt üstü yatmasını engelleyen pozisyon tedavisi; çene ve dilin öne doğru hareket etmesini sağlayarak hava yolunu açık tutan ağız içi araçlar; burun, geniz veya boğazda tıkanıklığa neden olan yapıların düzeltilmesini içeren cerrahi müdahaleler; yanı sıra maske yardımı ile basınçlı hava üfleyen CPAP cihazları oldukça başarılıdır" ifadelerinde bulundu.