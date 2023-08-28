Limon otu çayı neye iyi gelir?

LİMON OTU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Limon otu, baharat ve çay olarak tüketilen otlar arasında yerini alır. Limon otu çayı tarifi oldukça basittir. Limon otu çayı yapabilmek için öncelikle aktarlardan limon otu alınması gerekir. Daha sonrasında cezveye bir bardak su eklenir, üzerine bir çay kaşığı limon otu eklenerek kısık ateşte kaynayana kadar beklenir. Kaynama işlemi başladıktan sonra ocağın altı kapatılır ve demleme işlemine geçilir. Demleme işlemi bitirildikten sonra süzülür ve çay içime hazır hâle getirilir. İsteğe göre çaya ekstra aroma verebilmek adına limon ve bal eklemesi yapılır.