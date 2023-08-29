Bir yaz meyvesi olan dut, insan sağlığı için oldukça faydalıdır. Tazeyken de oldukça tüketilen ve doğal bir antibiyotik görevi fayda sağlayan dut, kurutulduğunda ise faydalarını katlıyor.
Bir yaz meyvesi olan dut, insan sağlığı için oldukça faydalıdır. Tazeyken de oldukça tüketilen ve doğal bir antibiyotik görevi fayda sağlayan dut, kurutulduğunda ise faydalarını katlıyor.
Peki dut kurusunun faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Dut kurusunu günde bir avuç yerseniz ne olur?
KURU DUT FAYDALARI NELERDİR?
Kuru dutun içerisinde, B1, B2, C, K vitaminlerinin yanında, demir ve kalsiyum gibi vücuda yararlı mineraller bulunuyor. 1 avuç dut kurusu tüketilerek, güne daha enerjik başlamak mümkün olabiliyor.
Kuru dut bol miktarda antioksidan ihtiva eder. Bu özelliğiyle, vücuttaki serbest radikallerin idrar yoluyla atılmasına destek olur. İçerisinde bol miktarda C vitamini olması da bağışıklık sisteminin daha güçlü olmasını sağlar. Vücudun, direncini artırır. Soğuk algınlığı ve nezle problemlerinin önüne geçer.
Kuru dut böbrek ve karaciğerlerin işlevlerini daha iyi yerine getirebilmesi için destek sağlıyor. Toksinleri vücutta atma konusunda faydalı olan dut kurusu, böbrek ve karaciğerlerin temizlenmesine olanak tanıyor.
Dut kurusunun hayati faydaları arasında, kansızlıkla mücadele etme özelliğinin olması geliyor. Vücutta kan yapıcı etkileri olan dut kurusu, aynı zamanda dolaşımın daha hızlı olmasını mümkün kılıyor.
Ölçülü tüketilmesi halinde, kolesterolü dengeleyebilir. Gün içerisinde 1 avuç kadar dut kurusu tüketimi, kolesterolün düşmesini sağlıyor. Kolesterol düşürücü olması nedeniyle, kalp sağlığına destek olur.
Kuru dut, kalp sağlığını destekler. Kan dolaşımını hızlandırdığı gibi damarlarda plak oluşumunu engelliyor. Kalp sağlığının daha iyi olmasını mümkün kılıyor. Felç gibi durumların yaşanmasına engel oluyor.
KURU DUT NEYE İYİ GELİR?
Kuru dut, yaz mevsimi dışında tüketilen besindir. Yaz mevsiminde çıkan dutun, kurutulmasıyla elde edilen kuru dutlar, vücudun her organına katkı sunabiliyor.
Hazımsızlığı Giderir
Kuru dutun en önemli özelliklerinden birisi hazımsızlık sorunlarını giderici etkisinin olmasıdır. Sindirim sisteminin bütünün daha iyi çalışmasına destek olan kuru dut, hazımsızlık durumlarında tüketilebilir. Gaz oluşumunun önüne geçer.
Diş Sağlığın Destek Oluyor
Kuru dut, kemik yapısının destekleyen mineraller içerir. Kemiklerin daha güçlü olmasını ve dayanıklı kalmasını sağlar. Kuru dut, kemikleri destekleyici yapısından dolayı, dişlerin sağlıklı olmasına imkan verir.
Hafızayı Güçlendirir
Kan dolaşımını destekleyen kuru dut, beynin en iyi şekilde oksijen alabilmesine destek oluyor. Beynin işlevlerinin yerine getirilmesi konusunda etkileri olan kuru dut, hafıza sorunları yaşayanlar için ideal besinler arasında. Hafızayı güçlendirici birçok etkisi bulunuyor.
KURU DUT AZ BİLİNEN FAYDALARI
Kuru dut, insan sağlığına çok önemli katkılar sunabiliyor. Her anlamda vücut için yararlı olan kuru dutun, neredeyse hiç bilinmeyen yararları bulunuyor.
Sivilce sorunlarında kullanılması halinde, sivilcelerin kısa sürede yok olmasına imkan sağlar. Sivilceleri gidermenin yanında, kalabilecek izlerin de yok olmasına destek olur.
Kuru dutları kaynatarak, egzama problemi yaşadığınız bölgeye harici olarak sürebilirsiniz. Bu sayede egzama problemlerinizden kurtulmanız mümkün olabilir. Bunun yanında kuru dutun, cildi gençleştirici etkileri olduğu keşfedilen bilgiler arasında yer alıyor.
Yine ciltte meydana gelen kaşıntı sorunlarında kuru dutun faydaları bulunur. Kaşıntıyı zaman içerisinde sonlandırır.
Kuru dutun az bilinen yararlarından birisi, rahatlatıcı etkisinin olmasıdır. Kendinizi sürekli yorgun hissediyorsanız, bu sorununuzdan kurtulmanız mümkün olabilir.
KURU DUT NASIL TÜKETİLMELİ?
Tüm besinlerde olduğu gibi kuru dut tüketirken bazı hususlara dikkat edilmeli, ölçü kaçırılmamalıdır. Aksi durumlarda alerjik sorunlara neden olabilir. Kuru dut, hem ağzı yoluyla tüketilebilir hem kaynatılarak suyu içilebilir.
Uzmanlar, ağız yoluyla tüketiminin çok daha faydalı olacağını belirtirler. Bunun yanında, kuru dutun içerisinde bol miktarda protein bulunur. Bol miktarda protein içerdiğinden, günde en fazla 1 avuç tüketilmelidir. Fazlası tüketilirse, vücuda fayda sağlamak yerine, zararlar verebilir.