Chia tohumunun faydaları nelerdir?

CHİA TOHUMUNUN FAYDALARI

Salvia hispanica diğer adı ile chia bitkisi tohumlarının faydaları saymakla bitmez. Bunlardan ilki yapılan araştırmalara göre cildin yaşlanma karşıtı belirtilerini azaltmaktadır. Ayrıca cildin genç ve parlak olmasına yardımcı oluyor.

Sağlık dostu olan bu besinin 100 gramında 17 gram protein bulunmaktadır. Bu özelliği ile bir protein kaynağı olarak anılır.

Lif bakımından zengin olan bu bitkinin tohumları zayıflamaya yardımcı olduğu bilinmektedir.

Yine liflerce zengin olması nedeniyle bağırsak hareketlerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor. Düzenli kullanımda kabızlık, gaz gibi problemlerin giderilmesine destek oluyor.