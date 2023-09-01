Beta glukan ne işe yarar? Faydaları nelerdir?

Arpa,



Yulaf,



Çavdar,



Kepekli tahıllar,



Shiitake, maitake ve reishi mantarlarında bulunur.

Beta glukan kullanmak için belli bir dönem bulunmasa da özellikle hava değişimlerinin yaşandığı aylarda düzenli alınabilir. Keza enfeksiyonların sıklaştığı kış aylarında mutlaka kullanılmalıdır.

Eğer sürekli hastalanmaya başladıysanız, yorgunluk seviyenizde artış varsa ve kendinizi halsiz hissediyorsanız beta glukan takviyesine başlanabilir. Bu süreçte beta glukan içeren gıdaları tüketmeye özen gösterin. Ayrıca kapsül şeklinde satılan ve doktorlarında önerdiği beta glukan desteği günlük doz olarak alınabilir.

4 yaş ve üzerindeki çocuklarda da kullanılabilen bu bağışıklık güçlendirici beta glukan kapsülleri çocuklarda 340mg/gün olarak belirlenmiştir. 4 ila 10 yaş arasındaki çocuklara önerilen bu miktar yetişkinlerde 680mg/gün'dür. Eğer şurup versiyonu olarak satılan beta glukanları almak isterseniz çocuklar 10 mg, yetişkinlerde 20 mg'dır. Lakin hasta olduğunuz dönemlerde bu ölçüler doktor kontrolünde artırılabilir.