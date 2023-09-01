Beta glukan ne işe yarar? Faydaları nelerdir?

Başta yulaf olmak üzere arpa, buğday ve kepek gibi gıdalarda bulunan ve düzenli olarak tüketildiğinde zayıflayan bağışıklık sistemini güçlendiren beta glukan ne işe yarar?
BETA GLUKAN NE İŞE YARAR?
İmuneks ismiyle de anılan beta glukan günlük olarak alınabilen doğal bir takviyedir. Başta kalp sağlığı olmak üzere kanser, kolesterol ve diyabet gibi hastalıklarında tedavisinde olumlu etkileri gözlenen beta glukan, gıdalardan alınabileceği gibi kapsül olarak da tüketilebilir. Pek çok doktorun düzenli olarak tüketilmesi gerektiğini belirttiği bu özel karbonhidrat bakteri ve virüslerden korunmanızda son derece etkilidir. Kişilerde merak uyandıran ve tüketilmek istenen beta glukanın faydaları şunlardır:
Bağışıklık sisteminin güçlendirir.
Kolesterol seviyesinin dengelenmesinde oldukça etkilidir.
Kandaki şekerin dengelenmesini sağlar.
Grip, nezle, burun akıntısı gibi üst solunum yolları enfeksiyonlarında iyileştirici etkisi vardır.
Kanser tedavisinde tedavi destekleyici olarak kullanılabilir.
Cilt dokusunda meydana gelen yaraların iyileşmesini hızlandırır, yara izlerini ortadan kaldırır.
Kalp sağlığı açısından olumlu etkileri bulunur.
Sindirim sisteminin düzenli çalışmasında etkili olup, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin varlığını destekler.
Stresin beyin ve vücut üzerindeki etkilerini azaltır.
Uçuk ve aft gibi ağız yaralarında iyileştirici etkisi bulunur.
Düzensiz beslenmeye bağlı sorunlarının çözülmesini sağlar.
BETA GLUKAN NE ZAMAN İÇİLMELİ?
Beta glukan maalesef her gıdada bulunmuyor. Bu nedenle ek takviye olarak dışarıdan alınması gerekebilir. En zengin beta glukan gıdaları şunlardır:
Deniz yosunu,
Arpa,
Yulaf,
Çavdar,
Kepekli tahıllar,
Shiitake, maitake ve reishi mantarlarında bulunur.
Beta glukan kullanmak için belli bir dönem bulunmasa da özellikle hava değişimlerinin yaşandığı aylarda düzenli alınabilir. Keza enfeksiyonların sıklaştığı kış aylarında mutlaka kullanılmalıdır.
Eğer sürekli hastalanmaya başladıysanız, yorgunluk seviyenizde artış varsa ve kendinizi halsiz hissediyorsanız beta glukan takviyesine başlanabilir. Bu süreçte beta glukan içeren gıdaları tüketmeye özen gösterin. Ayrıca kapsül şeklinde satılan ve doktorlarında önerdiği beta glukan desteği günlük doz olarak alınabilir.
4 yaş ve üzerindeki çocuklarda da kullanılabilen bu bağışıklık güçlendirici beta glukan kapsülleri çocuklarda 340mg/gün olarak belirlenmiştir. 4 ila 10 yaş arasındaki çocuklara önerilen bu miktar yetişkinlerde 680mg/gün'dür. Eğer şurup versiyonu olarak satılan beta glukanları almak isterseniz çocuklar 10 mg, yetişkinlerde 20 mg'dır. Lakin hasta olduğunuz dönemlerde bu ölçüler doktor kontrolünde artırılabilir.
BETA GLUKAN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?
Cilt açısından da son derece önemli olan beta glukan bir nevi cilt yüzeyinde koruma kalkanı oluşturur. Özellikle düzenli tüketilen ve faydalarını kısa sürelerde göstermeye başlayan beta glukan sayesinde ilk olarak cildi dışarıdan gelecek etkenlere karşı korumaya alabilirsiniz.
Cildin nem dengesini de koruyan bu özel takviye ince çizgi ve kırışıkların oluşmasını engeller. Yeterli nemi cilde sağladığı için daha sağlıklı, parlak ve canlı bir tene kavuşabilirsiniz.
BETA GLUKAN KİLO ALDIRIR MI?
Formunu koruyan ve diyet yapan kişilerinde kolayca tüketebileceği beta glukan takviyeleri kilo yapmaz. Keza günlük olarak alınan beta glukanın büyük bir bölümü vücut tarafından direkt emilir. Geriye kalan çok az miktarda sentezlenerek parçalanır. Bu nedenle kilo alma kaygısı duymadan rahatça beta glukan kullanabilirsiniz.