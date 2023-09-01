Kapya biberin faydaları nelerdir?

KAPYA BİBER NASIL TÜKETİLİR?



Çiğ bir şekilde sabah kahvaltısında kapya biber tüketilmesi yararlıdır. Akşam yemeği için zeytinyağlı ya da etli olarak dolma yapabilirsiniz. Salata ve közlenmiş hali ile meze tarifleri için uygun bir malzemedir. Sebze çorbalarına, et yemeklerine ve mantar soteye eşlik edecek lezzete sahiptir.

Sebze kızartmalarından hoşlanıyorsanız, kapya biberi bu şekilde de tüketebilirsiniz. Sarımsaklı yoğurt eşliğinde oldukça hafif bir öğün oluşturabilirsiniz. Yaşadığınız yerin iklimi el veriyorsa kurutabilirsiniz. Özellikle Güneydoğu mutfağının önemli bir lezzeti olan kuru biber dolmasını yapabilirsiniz. Öğüterek baharat olarak da kullanabilirsiniz.