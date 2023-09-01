Tarçının faydaları nelerdir? Tarçın günde ne kadar tüketilmeli?

Toz ve çubuk olarak iki çeşidi bulunan tarçının faydaları nelerdir?
Toz ve çubuk olarak iki çeşidi bulunan tarçının faydaları nelerdir?
TARÇININ FAYDALARI
Günde yarım çay kaşığı tarçın tüketmek, kötü kolesterolü düşürür ve kalp sağlığını korur.
Tip 2 diyabet hastalarında insülin üretimini yükselterek kan şekerinin düşmesini sağlar.
Tarçın yağı mantar hastalıklarında haricen kullanılır ve iyileşmesine yardımcı olur.
Tarçın lösemi ve lenfoma kanserlerinde kanser hücrelerinin çoğalmasını önlemektedir.
Kanın normal pıhtılaşmasını sağlar bu sayede damar tıkanıklığını önlemede rol oynar.
Gerilim halinde ortaya çıkan baş ağrısı ve migren ağrılarına iyi gelir.
Kan şekerini dengede tutarak kilo vermekte yardımcı olur.
Tarçın kokusu, hafızanın güçlenmesine ve hatırlamaya yardımcı olmaktadır.
Pastörize olmayan içeceklerde bulunan E.Koli bakterisine karşı koruma sağlar.
Tarçın yağı kötü kokular içeren ve bunlara neden olan bakterileri öldürür.
Antioksidan etkisiyle, serbest radikallerle savaşarak kanserli hücre oluşumunu azaltır.
Tarçın çayı "huzursuz bağırsak sendromu" olarak adlandırılan sindirim sistemi rahatsızlığına fayda sağlar.
Tarçın çayı veya tarçın yağı haricen uygulayıp masaj yapmak, artrit ve osteoporoza bağlı ağrıların hafiflemesinde fayda sağlar.
Tarçın yağı, badem yağı ve zeytinyağı karıştırılarak masaj yapıldığında kas ağrılarını azaltarak iyileştirir.
Tarçın çayı antibakteriyel özelliği ile diş çürüklerini geciktirir, ağız içi bakterileri yok eder ve dişeti sağlığını korur.
Tarçın yağı sinek öldürmek içinde kullanılabilir.
Karıncalara karşı kullanılarak kaybolmalarını sağlar.
Yemeklere biraz tarçın serpmek uzun süre bozulmaması sağlanabilir.
Tarçın yağı, boğaz ağrısına ve kuru öksürüğe fayda sağlar.
Hafızayı güçlendirir. Kan dolaşımını düzenlemeye yardımcı olur.
Manganez içermesi nedeniyle regl dönemi sancılarını hafifletir.
TARÇIN EN İYİ NASIL TÜKETİLİR?
Tarçın toz veya çubuk olmak üzere iki çeşit tüketimi vardır. Çubuk tarçın etli yemeklerde, detoks sularına, çaylarda, tatlılarda, cilt bakım kürlerinin içerisine konularak tüketilebilir. Toz tarçın da daha yoğun olduğundan içerisine konulan yemeklerin veya içeceklerin tadında baskın bir tat oluşturur. Bu sebeple kullanımı 1 ya da yarım çay kaşığı olarak tavsiye edilir. Toz tarçın kurabiye, kek, pasta veya çeşitli yemeklerin içerisine eklenerek kullanılabilir. Kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep üzerine de toz tarçın dökülerek servis edilmesi yaygındır. Kokusu kozmetik ürünlerinin kokularında da kış temasıyla sıklıkla kullanılır.
Sağlık açısından doktorlarına danışmadan tarçın kullanması riskli olabilecek kişiler haricinde düzenli ve yeterli tarçın kullanılması çok fayda sağlar. Tarçın antioksidan açısından zengindir. Doğru miktarlarda kullanıldığında hücrelerin oksidatif direncine büyük ölçüde katkı sağlar. Özellikle kış aylarında çeşitli bitki çaylarına, salebe ya da bozaya atılan tarçın enfeksiyonlara karşı direnç göstermede katkı sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir. Tatlılara, hamur işlerine, çaylara ya da kahvelere doğal tatlandırıcı olarak eklenebilir ve kan şekerinin dengeler. Kilo problemi yaşayan kişiler de çubuk tarçını suyu yapıp gün içinde tüketerek tokluk hissiyatı oluşturur.
TARÇIN GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?
Toz tarçın diyet listesinde olan yemeklere 1 çay kaşığını geçmeyecek şekilde kullanılabilir. Tarçının günlük kullanımında çok bir sorun olmasa da özellikle toz tarçının günde 1 çay kaşığı tüketmek yeterli olacaktır. Ancak fazla tüketilmesi durumunda ağızda koku ve yaralara sebep verebilir.