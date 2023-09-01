Tarçının faydaları nelerdir? Tarçın günde ne kadar tüketilmeli?

TARÇIN EN İYİ NASIL TÜKETİLİR?

Tarçın toz veya çubuk olmak üzere iki çeşit tüketimi vardır. Çubuk tarçın etli yemeklerde, detoks sularına, çaylarda, tatlılarda, cilt bakım kürlerinin içerisine konularak tüketilebilir. Toz tarçın da daha yoğun olduğundan içerisine konulan yemeklerin veya içeceklerin tadında baskın bir tat oluşturur. Bu sebeple kullanımı 1 ya da yarım çay kaşığı olarak tavsiye edilir. Toz tarçın kurabiye, kek, pasta veya çeşitli yemeklerin içerisine eklenerek kullanılabilir. Kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep üzerine de toz tarçın dökülerek servis edilmesi yaygındır. Kokusu kozmetik ürünlerinin kokularında da kış temasıyla sıklıkla kullanılır.

Sağlık açısından doktorlarına danışmadan tarçın kullanması riskli olabilecek kişiler haricinde düzenli ve yeterli tarçın kullanılması çok fayda sağlar. Tarçın antioksidan açısından zengindir. Doğru miktarlarda kullanıldığında hücrelerin oksidatif direncine büyük ölçüde katkı sağlar. Özellikle kış aylarında çeşitli bitki çaylarına, salebe ya da bozaya atılan tarçın enfeksiyonlara karşı direnç göstermede katkı sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir. Tatlılara, hamur işlerine, çaylara ya da kahvelere doğal tatlandırıcı olarak eklenebilir ve kan şekerinin dengeler. Kilo problemi yaşayan kişiler de çubuk tarçını suyu yapıp gün içinde tüketerek tokluk hissiyatı oluşturur.

TARÇIN GÜNDE NE KADAR TÜKETİLMELİ?

Toz tarçın diyet listesinde olan yemeklere 1 çay kaşığını geçmeyecek şekilde kullanılabilir. Tarçının günlük kullanımında çok bir sorun olmasa da özellikle toz tarçının günde 1 çay kaşığı tüketmek yeterli olacaktır. Ancak fazla tüketilmesi durumunda ağızda koku ve yaralara sebep verebilir.