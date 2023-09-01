Varisi önemseyin ve hemen tedavi olun

Varis, hayat kalitesini etkileyen küçümsenmemesi gereken bir rahatsızlıktır.

DAMAR İÇİNE İLAÇ

Varisin başlıca tedavi yöntemleri cerrahi tedavi , varis çorabı, skleroterapi ( iğne tedavisi ) ve endovenöz girişimler ( damar içinden lazer tedavisi ) şeklindedir. Her bir yöntem varisin boyutuna ve yaygınlığına göre uygulanır. Skleroterapi ( iğne tedavisi ) daha çok telenjiektazi denilen örümcek ağı şeklindeki mavi damarlarda ya da küçük varislere etkili olan bir yöntemdir. Çok ince iğnelerle, damar içerisine bir ilacın enjekte edilmesiyle yapılır. Aynı ilacın köpük haline getirilerek kullanılması da mümkündür. Bu uygulama, köpük tedavisi olarak da bilinir.

DAMAK- DUDAK YARIKLARININ İYİLEŞMESİ UZUN SOLUKLUDUR

DAMAK -dudak yarıklarının tedavisi uzun solukludur. İyileşme süreci iki ayrı aşamada değerlendirilir. Birinci aşama da, çocuk ilkokula başlamadan görsel sorunlarının varsa konuşma bozukluğunun tümü ile düzeltilmesidir. İkinci aşama; yetişkin çağda diş çene ve yüz gelişiminin doğal sınırlarda olması ve etkilendiyse burun iç ve dışının gerek görünüm gerekse solunum problemlerinin çözülmüş olmasıdır. Bu tedaviler kısaca plastik cerrahi, ortodontik tedavi ve konuşma terapisi olmak üzere 3 ana başlıkta toplanır.

GÖZ SAĞLIĞINI KORUMADA ETKİLİDİR

YEŞİL soğan, kolon kanser oluşum riskini azaltmada yardımcı olan alil sülfür olarak adlandırılan güçlü sülfür içeren bileşenler bakımından zengindir. Gözü koruyucu etki sağlayan lutein ve zeaksantin gibi karotenoidler içerir. Bu yeşil sebze ayrıca normal görmeyi sürdürme ve göz sağlığını korumada önemli rol oynayan A vitamini de içermektedir. Yeşil soğan, viral enfeksiyonları tedavisinde en çok kullanılan yöntemlerden biridir.

KUŞBURNU ŞİFA KAYNAĞI BİR BİTKİDİR

TAZESİYLE, kurusuyla, çayıyla ve hatta marmelatıyla her mevsim yaygın olarak tüketilen kuşburnu, sağlık açısından çok önemli faydaları da beraberinde getirir. Polifenol bileşenler, C ve E vitaminleri ve karotenoidler gibi antioksidanları çok yüksek oranlarda içeren kuşburnu meyvesi, bilinen en güçlü antioksidan meyvelerden bir tanesidir. Bu özelliği sayesinde kuşburnu, serbest radikalleri etkisiz hale getirir ve oksidatif stresi azaltır.